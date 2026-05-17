Avión de Southwest que salió del Juan Santamaría aterriza de emergencia en Liberia; este es el motivo

Un vuelo de Southwest había despegado del aeropuerto Juan Santamaría con destino a Denver antes de aterrizar de emergencia en Liberia. Imagen con fines ilustrativos.

Un avión de la aerolínea Southwest Airlines que despegó este domingo del aeropuerto internacional Juan Santamaría rumbo a Denver, Estados Unidos, declaró emergencia en pleno vuelo y se desvió hacia el aeropuerto internacional Daniel Oduber en Liberia, Guanacaste.

El vuelo SWA1203 activó el protocolo de emergencia mientras sobrevolaba territorio costarricense, según imágenes de sistemas de monitoreo aéreo e información del sitio web FlightAware.

De manera preliminar, trascendió que el avión habría sufrido algún tipo de impacto con aves tras despegar desde Costa Rica, por lo que la tripulación decidió desviarse hacia el aeropuerto Daniel Oduber.

El vuelo SWA1203 de Southwest declaró emergencia poco después de despegar del aeropuerto Juan Santamaría con destino a Denver. (Cortesía/Cortesía)

La Nación solicitó información sobre lo ocurrido al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. La empresa administradora de esa terminal, Aeris, confirmó que una aeronave despegó con destino a Houston, pero realizó un aterrizaje preventivo en Liberia, “como parte de los protocolos operativos establecidos”.

“La aeronave aterrizó sin novedades y las autoridades correspondientes se mantienen atendiendo la situación”, explicó Aeris.

Por su parte el Daniel Oduber confirmó que atendió el desvío del vuelo WN1203 de Southwest Airlines.

La aeronave aterrizó con 160 pasajeros a bordo y permanecía en revisión técnica mientras se realizan las inspecciones y protocolos correspondientes.

La DGAC informa que la alerta 3 fue levantada y las operaciones en Guanacaste Aeropuerto se renuevan.

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