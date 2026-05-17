El País

Avión de Southwest que salió del Juan Santamaría aterriza de emergencia en Liberia; este es el motivo

Aeronave tenía como destino Denver, Estados Unidos, activó protocolo de emergencia en pleno vuelo y se desvió hacia el aeropuerto Daniel Oduber

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Por Cristian Mora
Un vuelo de Southwest había despegado del aeropuerto Juan Santamaría con destino a Denver antes de aterrizar de emergencia en Liberia. Imagen con fines ilustrativos. (KAMIL KRZACZYNSKI/ AFP /GETTY IMAGES)







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Avión de SouthwestJuan Santamaría
Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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