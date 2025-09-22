Atención usuarios del tren: estos son los horarios y rutas que tendrán capacidad reducida esta semana

Debido a diversas colisiones y averías en los trenes, el Incofer aplicará capacidad reducida en 18 horarios y rutas.

El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) informó en su página de Facebook los horarios y rutas en las que mantendrá capacidad reducida del 22 al 25 de setiembre.

Según el Incofer, pese a que todos los servicios están programados con normalidad, 18 horarios tendrán menos capacidad debido a tres colisiones contra los trenes, ocurridas la semana anterior.

Los choques, generaron “averías considerables en los equipos”. La institución prevé de que los servicios vuelvan a la capacidad normal “tan pronto como sea posible”.

“Por eso pedimos a los pasajeros que estén pendientes a lo que informemos en nuestras redes sociales”, indicó la oficina de prensa del Incofer a La Nación.

Preste atención a los horarios marcados en amarillo, esos serán los de la capacidad reducida:

Capacidad reducida Incofer (Incofer/Cortesía)

Estos serán los horarios y rutas con capacidad reducida, según el Incofer (Incofer/Cortesía)