Atención si transita por San José: cerrarán esta calle durante más de un mes por obras del Banco Popular

Las obras en el edificio del Banco Popular implicarán el cierre de calle 1, entre avenidas 2 y 4, desde el 13 de enero al 28 de febrero.

El tradicional Edificio Metropolitano del Banco Popular, ubicado en el centro de San José, inició un proceso de mejoramiento estructural, mecánico, eléctrico y arquitectónico.

Como parte de estas obras, se anunció el cierre total de calle 1, entre las avenidas 2 y 4.

Según informó la institución, los trabajos incluyen cambio de tuberías pluviales y potables, por lo que será necesario bloquear por completo el paso vehicular en ese tramo.

Este cierre comenzará el martes 13 de enero y se mantendrá hasta el sábado 28 de febrero de 2026, en un horario que irá desde las 9 p. m. hasta las 6 a. m.

Las autoridades señalaron que se aplicarán medidas de seguridad vial como señalización vertical y luminosa, además de banderilleros que ayudarán a regular el tránsito vehicular y peatonal en la zona.