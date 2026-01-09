El País

Atención si transita por San José: cerrarán esta calle durante más de un mes por obras del Banco Popular

El cierre aplicará entre las avenidas 2 y 4, desde el 13 de enero hasta el 28 de febrero, en horario nocturno

Por Jailine González Gómez
Las obras en el edificio del Banco Popular implicarán el cierre de calle 1, entre avenidas 2 y 4, desde el 13 de enero al 28 de febrero.







