El País

Atención si quiere estudiar en el TEC en 2027: estos son los últimos días de inscripción para el examen de admisión

Personas estudiantes que desean ingresar al TEC en 2027 deben completar la inscripción y el pago del examen antes del 20 de marzo de 2026

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Por Jailine González Gómez
Instituto Tecnológico de Costa Rica, TEC
El TEC recordó que la inscripción al examen de admisión cierra el 20 de marzo de 2026. La prueba se aplicará entre agosto y setiembre de ese año. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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