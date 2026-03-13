Atención si quiere estudiar en el TEC en 2027: estos son los últimos días de inscripción para el examen de admisión

El TEC recordó que la inscripción al examen de admisión cierra el 20 de marzo de 2026. La prueba se aplicará entre agosto y setiembre de ese año.

El Tecnológico de Costa Rica (TEC) informó que el viernes 20 de marzo de 2026 será el último día para completar el proceso de inscripción al examen de admisión para ingresar en 2027. La institución solicitó a las personas estudiantes interesadas realizar el trámite dentro del plazo establecido.

El proceso de inscripción forma parte del sistema de admisión de las universidades estatales. Las personas estudiantes deben registrarse en la plataforma oficial y completar la información solicitada para optar por el examen.

El costo del examen es de ¢7.000 por cada universidad seleccionada. En el caso del TEC, el pago se puede realizar mediante BN Servicios, BN Internet Banking Personal o en el sitio bancobcr.com. El comprobante debe incluir el número de identificación y el nombre de la persona inscrita.

Las fechas de aplicación de la prueba del TEC se programaron para los sábados entre el 8 y el 29 de agosto de 2026. La institución indicó que el domingo 20 de setiembre se aplicará el examen a personas que guardan el sábado por motivos religiosos y a solicitantes de apoyo académico o adecuación.

Cómo realizar la inscripción en línea

El registro de inscripción inicia en el sitio web oficial admision.ac.cr. En la pestaña “Inscripción”, la persona estudiante debe crear una cuenta con un correo electrónico personal y completar los datos solicitados por el sistema.

Posteriormente, el sistema envía un código de verificación al correo registrado. La persona debe ingresar nuevamente con su correo y contraseña, introducir el código y completar la información restante. Luego debe seleccionar el logo de la universidad en la que desea realizar la prueba de admisión.

Canales de contacto para consultas

El TEC habilitó varios medios de atención para resolver dudas sobre el proceso de inscripción y la cita del examen. Las consultas se pueden realizar al correo admision@tec.ac.cr, en el sitio www.tec.ac.cr/admision-tec o a los teléfonos 2550-2363 y 2550-2476.

Para solicitar apoyos educativos o adecuaciones, la institución indicó que las personas deben comunicarse con el Programa Admisión Accesible al correo mbogarin@itcr.ac.cr.

Las dudas sobre la Prueba de Aptitud Académica se atienden en el Comité de Examen de Admisión mediante el correo examenadmisiontec@tec.ac.cr o el teléfono 2550-2813.

En caso de consultas sobre exoneración del arancel de inscripción, el contacto es María Elena Montero Rojas al teléfono 2550-2476.

La institución también indicó que la información sobre becas estudiantiles está disponible en los teléfonos 2550-2191 y 2550-2276 o en el correo becas@itcr.ac.cr.

El Centro de Prensa del TEC señaló que más información se puede solicitar a Vivian García Paniagua al teléfono 8828-3483 o al correo vgarcia@tec.ac.cr.