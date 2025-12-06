Esta es la carrera del TEC con el corte más alto: exige un puntaje de 742.38

La nota de admisión máxima del TEC es de 800. Para el 2026, quien quiera estudiar la carrera que requiere el mayor puntaje, necesita haber sacado 742,38 puntos.

El Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) dio a conocer los resultados a las más de 16.000 personas que realizaron la prueba de aptitud para obtener un cupo en la universidad estatal y a su vez, reveló los cortes a carrera para ingresar a esta universidad en el 2026.

Para el año entrante, la carrera de Ingeniería en Biotecnología es la que requiere la nota de ingreso más alta con un puntaje de 742.38. La calificación máxima que se puede obtener en el examen de admisión es de 800.

Este 2025, además, esta carrera fue la más cotizada: 776 personas de las 5.433 personas que ganaron el examen de admisión aspiraron a estudiar Biotecnología, aunque solamente se habilitaron 40 espacios.

Esta carrera es conocida por abrir puertas internacionales para sus graduados, quienes trabajan en innovación, investigación y desarrollo en 24 países de América, Europa, Oceanía y Asia.

Miguel Rojas, director de la Escuela de Biología del TEC, en la que se imparte la carrera de Biotecnología, afirmó que en los 28 años de ofrecerla se han egresado 865 personas que han tenido éxito nacional e internacional.

La Ingeniería en Biotecnología solamente se imparte en el recinto de Cartago.

Matrícula 2026

El TEC realizará su proceso de matrícula el 29 de enero; en la mañana, podrán realizarlo las personas en condición de admitidas y por la tarde aquellas en la categoría de espera. Para el 2026, esta universitad tendrá 2.148 cupos para estudiantes de nuevo ingreso.

Consulte todos los cortes a carrera del TEC para el 2026 en la siguiente tabla.