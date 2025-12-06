El País

Esta es la carrera del TEC con el corte más alto: exige un puntaje de 742.38

Estudiantes que realizaron proceso de admisión podrán matricular el 29 de enero.

Por Fernanda Matarrita Chaves
TEC
La nota de admisión máxima del TEC es de 800. Para el 2026, quien quiera estudiar la carrera que requiere el mayor puntaje, necesita haber sacado 742,38 puntos. (Andre Quiros T/Cortesía)







TECExamen de admisiónIngeniería en Biotecnología
Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

