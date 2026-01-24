Atención pensionados: este día se pagará la pensión de enero

La CCSS anunció detalles del pago de pensiones de enero y confirmó cuándo se realizará el depósito correspondiente a febrero.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) comunicó información relevante sobre el pago de pensiones de enero para las personas afiliadas al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y al Régimen No Contributivo (RNC). El depósito del monto mensual se realizará el 30 de enero, de acuerdo con el calendario oficial de la Gerencia de Pensiones.

La institución explicó que el pago se gira únicamente a las cuentas bancarias registradas en su sistema. Por este motivo, reiteró la necesidad de que los pensionados confirmen que su cuenta esté activa y correctamente actualizada. Este paso evita devoluciones o retrasos en el depósito.

Además del pago mensual, el régimen IVM mantiene beneficios complementarios para las personas pensionadas. Entre ellos se encuentran los aumentos semestrales, los cuales se aplican en los meses de enero y julio, según lo establecido por la normativa vigente.

El régimen también contempla el aguinaldo de diciembre. Este beneficio equivale a la doceava parte del monto recibido entre noviembre y octubre y se paga junto con la pensión correspondiente a ese mes.

Otro beneficio activo es la cobertura del Seguro de Salud. Esta protección se extiende al pensionado y a las personas que estén aseguradas a su nombre, mientras la pensión se mantenga vigente.

De cara al siguiente mes, la CCSS informó que el pago de la pensión de febrero se realizará el 27 de febrero, conforme al calendario oficial definido para el 2026.