Atención: Paso regulado en el puente del Saprissa a partir de este viernes

El puente del Saprissa, en la ruta 32, une Tibás con Santo Domingo. Foto:

Habrá paso regulado por el puente Ricardo Saprissa en la ruta 32 a partir de este viernes y hasta el próximo viernes 26 de setiembre.

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) informó de que, en el sentido San José–Limón, se restringirá un carril de 8 a.m. a 3 p.m.. Fuera de ese horario, el tránsito se mantendrá a dos carriles.

En el sentido Limón–San José, el paso a tres carriles se mantendrá sin afectación.

La regulación se efectuará para realizar revisiones y trabajos menores en el tablero del puente, señaló el MOPT.