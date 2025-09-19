El País

Atención: Paso regulado en el puente del Saprissa a partir de este viernes

El MOPT anunció una regulación temporal en el puente Ricardo Saprissa de la ruta 32. Aquí le contamos cómo funcionará el paso en cada sentido.

EscucharEscuchar
Por Gustavo Ortega Campos
Reapertura del Puente Saprissa
El puente del Saprissa, en la ruta 32, une Tibás con Santo Domingo. Foto: (Alonso Tenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Puente Ricardo SaprissaRuta 32MOPT
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.