El País

Atención conductores: ruta 32 tendrá paso regulado en Zurquí durante trabajos de estabilización

Obras se realizan en el kilómetro 27 y obligan a controlar el tránsito en la zona

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Por Cristian Mora
Intervención en ruta 32
El MOPT inició trabajos de estabilización de un talud en el kilómetro 27 de la ruta 32, en el sector de Zurquí. (MOPT/Cortesía)







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Ruta 32ZurquíTaludPaso regulado
Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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