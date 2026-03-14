Atención conductores: ruta 32 tendrá paso regulado en Zurquí durante trabajos de estabilización

El MOPT inició trabajos de estabilización de un talud en el kilómetro 27 de la ruta 32, en el sector de Zurquí.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) inició la estabilización de un talud en la ruta 32, específicamente en el kilómetro 27, en el sector de Zurquí. Debido a los trabajos, se aplica paso regulado en la zona.

Según informó la institución, para realizar los trabajos es necesario utilizar parte del carril externo de la vía, por lo que el tránsito se mantiene controlado mientras se desarrollan las labores.

Las autoridades pidieron a los conductores tomar en cuenta esta situación al planificar sus desplazamientos, debido a las posibles afectaciones en el flujo vehicular.

De acuerdo con el MOPT, las obras tendrán una duración aproximada de tres meses, aunque el avance dependerá de las condiciones climáticas en el área.

Debido a las obras, las autoridades aplican paso regulado en la zona mientras se realizan las labores. (MOPT/Cortesía)

Los trabajos se realizan todos los días entre las 6 a. m. y las 5 p. m., con el objetivo de estabilizar el talud y reducir riesgos en ese punto de la carretera.

La intervención contempla una inversión de ¢75 millones, informó la institución.

La ruta 32 es una de las principales vías que conecta la Gran Área Metropolitana (GAM) con la provincia de Limón, por lo que las autoridades recomiendan a los conductores circular con precaución y prever posibles retrasos mientras se ejecutan las obras.