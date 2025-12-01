Atención conductores: Ruta 27 tendrá un cambio importante este lunes feriado

Ruta 27 tendrá un cambio que busca agilizar el regreso de vacacionistas hacia el Valle Central/ foto John Durán

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) aplicará este lunes 1.º de diciembre la reversibilidad en la ruta 27, debido al fin de semana largo generado por el feriado.

La medida busca agilizar el regreso de vacacionistas hacia el Valle Central.

Según informó el MOPT, los carriles funcionarán en sentido hacia San José entre Pozón y el peaje del cruce a Ciudad Colón, en un tramo total de 47 kilómetros.

La reversibilidad estará vigente de 2 p. m. a 6 p. m., aunque el tránsito hacia el Pacífico se cerrará desde la 1 p. m. y permanecerá bloqueado hasta las 7 p. m. en ese mismo sector.

Las autoridades piden a los conductores planificar sus desplazamientos y tomar en cuenta los cambios operativos durante la tarde.