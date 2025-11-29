¿Transitará por San José el domingo? Estos son los ocho cierres viales que tendrá la capital

San José tendrá múltiples cierres y regulaciones viales durante todo el fin de semana por la maratón, la actividad del Museo de los Niños y trabajos nocturnos en la General Cañas.

San José tendrá múltiples cierres viales este domingo 30 de noviembre debido a dos actividades simultáneas: la Gran Maratón de San José y la iluminación navideña del Museo de los Niños.

Además, de cierres nocturnos en la autopista General Cañas, en Ruta 1, según informó el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT).

Los operativos afectarán ejes principales como Avenida Segunda, Paseo Colón, Circunvalación, sectores de Pavas y zonas aledañas al Museo.

Cierres por la Gran Maratón de San José

Avenida Las Américas: Cierre total en los dos carriles con vía de Rohmoser hacia San José, desde el 29 de noviembrea las 10:00 p.m. La apertura será el 30 de noviembre a las 11:30 a. m.

Circunvalación: Cierre total en los dos carriles con vía de Uruca hacia San Pedro desde las 3:00 a. m. La reapertura está prevista para las 8:30 a. m.

Paseo Colón: Cierre total de los cuatro carriles desde las 10:00 p. m. del 29 de noviembre. Abrirá de nuevo a las 11:30 a. m.

Avenida Segunda: Cierre parcial de todos los carriles con dirección de Paseo Colón a San Pedro desde las 3:00 a. m. La apertura será a las 11:00 a. m.

Bulevar de Rohrmoser: Cierre total en los dos carriles con vía de Sabana hacia Pavas, con pasadas controladas a viviendas, desde las 3:00 a. m. Reabre a las 6:00 a. m.

Calle Ancha de Pavas: Cierre total en los dos carriles con vía de Pavas hacia Sabana, con pasadas controladas a viviendas, desde las 4:30 a. m. La apertura será a las 9:30 a. m.

Cierres por la iluminación del Museo de los Niños

El MOPT informó que las regulaciones iniciarán a la 1 p. m., aunque los operativos de tránsito arrancan desde mediodía, con los siguientes cierres:

Calle 4 (sentido sur–norte): El cierre inicia 12:00 m., desde Avenida Segunda hasta el ingreso principal del Museo.

Se aplicarán regulaciones adicionales en Avenida 9, calle 8 y Avenida 9, calle 10, donde el tránsito será controlado durante el desarrollo de la actividad.

Estas restricciones se mantendrán desde temprano en la tarde y hasta que concluya la actividad en la noche.

La calle que va desde el BCR en Avenida Segunda hasta el Museo de los Niños será la más afectada y con mayor regulación.

Sectores como La República y Caribeños también tendrán pasos controlados.

Cierre Autopista General Cañas

El MOPT anunció cierres nocturnos en la autopista General Cañas (ruta 1) por trabajos de izaje de vigas relacionadas con un proyecto de construcción en el Centro de Convenciones de Costa Rica.

El cierre iniciará a las 11:00 p.m. del domingo y finalizará a las 5:00 a.m. del 1.º de diciembre.