Atención conductores: ruta 27 tendrá cambio importante por retorno de Semana Santa

Ruta 27 operará en un solo sentido hacia San José el 5 de abril. Habrá cierre hacia el Pacífico y control de velocidad.

El domingo 5 de abril, último día del receso de Semana Santa, la ruta 27 operará con reversibilidad para facilitar el regreso hacia San José. La medida se aplicará entre Pozón y el peaje del cruce a Ciudad Colón, en un tramo de 47 kilómetros.

La disposición responde al alto flujo vehicular esperado por el retorno a clases y trabajos tras la Semana Santa. Según las autoridades, la decisión se basa en antecedentes de años anteriores y busca reducir congestionamientos en el corredor hacia la capital.

Durante la jornada, todos los carriles funcionarán en sentido hacia San José entre las 2 p. m. y las 6 p. m. Esta medida permitirá agilizar el tránsito de quienes regresan principalmente desde Puntarenas y Guanacaste.

Además, el cierre hacia el Pacífico se aplicará desde la 1 p. m. hasta las 7 p. m. en ese mismo tramo. La restricción busca evitar encuentros frontales y reducir el riesgo de accidentes durante la operación especial.

Las autoridades indicaron que la velocidad máxima será de 60 km/h, conforme a la directriz de Ingeniería de Tránsito. También se contará con señalización temporal y presencia de oficiales para regular el flujo vehicular.

Como parte del operativo, los conductores podrán solicitar asistencia o información sobre el estado de la vía mediante el Centro de Control, disponible en el número 2588-4040.