El País

Atención conductores: ruta 27 tendrá cambio importante por retorno de Semana Santa

Ruta 27 aplicará reversibilidad el 5 de abril para facilitar el regreso a San José. Conozca horarios, cierres y recomendaciones para evitar congestionamientos

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Por Silvia Ureña Corrales
Ruta 27 operará en un solo sentido hacia San José el 5 de abril. Habrá cierre hacia el Pacífico y control de velocidad.
Ruta 27 operará en un solo sentido hacia San José el 5 de abril. Habrá cierre hacia el Pacífico y control de velocidad. (MOPT /Cortesía)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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