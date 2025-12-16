El País

Atención conductores: estos peajes no cobrarán en Navidad y fin de año

Conavi suspendió el cobro en dos peajes el mediodía del 24 al 25 y del 31 al 1.° de enero del 2026

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C.
Suspensión de cobro de peajes
El MOPT informó que el 24 y el 31 de diciembre no se cobrará el peaje. (MOPT/MOPT)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaConaviMOPTPeajes
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.