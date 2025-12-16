Atención conductores: estos peajes no cobrarán en Navidad y fin de año

El MOPT informó que el 24 y el 31 de diciembre no se cobrará el peaje.

Los peajes de la carretera Florencio del Castillo (ruta nacional 2) y la autopista Braulio Carrillo (ruta nacional 32) no se cobrarán en dos periodos específicos durante Navidad y fin de año, con el fin de agilizar la circulación y reducir los tiempos de traslado.

La suspensión aplicó para la caseta de cobro ubicada en Tres Ríos de La Unión y para la estación de peaje en San Isidro de Heredia.

Según el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el cobro se suspendió entre el mediodía del miércoles 24 y el mediodía del jueves 25 de diciembre. También se suspendió entre el mediodía del miércoles 31 de diciembre y el mediodía del jueves 1.° de enero del 2026.

En el caso de los peajes de la ruta nacional 1, en las secciones de la General Cañas (Río Segundo de Alajuela) y la Bernardo Soto (Naranjo). Conavi recordó que estas casetas no cobraron el importe desde setiembre pasado, en ningún momento del día.

Las autoridades pidieron reducir la velocidad al pasar por las estaciones, ya que el tránsito sin detenerse para pagar aumentó el riesgo de colisiones con las estructuras del peaje.