Atención conductores: este tramo clave de la Interamericana Norte cerrará por trabajos eléctricos este miércoles

Conductores que usen la Interamericana Norte enfrentarán un cierre total de 30 minutos en Guacimal-Pozo Azul por trabajos en tendido eléctrico.

Este miércoles 18 de marzo, la Ruta Nacional 1 tendrá un cierre total de 30 minutos a la altura del puente sobre el río Lagarto, en el sector de Guacimal-Pozo Azul, como parte de los trabajos de traslado de líneas de alta y media tensión.

La restricción se aplicará entre las 10 a. m. y las 10:30 a. m., por lo que los conductores deberán tomar previsiones si transitan por ese punto de la Interamericana Norte.

Según la información suministrada, la prohibición de paso responde a razones de seguridad, debido a las labores que se ejecutarán en la zona durante ese lapso.

El cierre forma parte de las obras vinculadas con la ampliación del proyecto Barranca-Limonal, aunque la fotografía divulgada es ilustrativa y no corresponde al sitio exacto donde se realizará la suspensión temporal del tránsito.