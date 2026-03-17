El País

Atención conductores: este tramo clave de la Interamericana Norte cerrará por trabajos eléctricos este miércoles

Conductores que viajen por la Interamericana Norte deberán tomar previsiones este miércoles ante un cierre temporal

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Por Silvia Ureña Corrales
Conductores que usen la Interamericana Norte enfrentarán un cierre total de 30 minutos en Guacimal-Pozo Azul por trabajos en tendido eléctrico.
Conductores que usen la Interamericana Norte enfrentarán un cierre total de 30 minutos en Guacimal-Pozo Azul por trabajos en tendido eléctrico. (MOPT /Cortesía)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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