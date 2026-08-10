Atención Cartago: MOPT anuncia cierres nocturnos en Taras–La Lima

Rutas 2 y 10 tendrán cierres nocturnos del 10 al 20 de agosto por el desmontaje de un puente peatonal en La Lima.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) realizará cierres nocturnos en las rutas nacionales 2 y 10, a su paso por el tramo Taras–La Lima, para desmontar la estructura central de la pasarela del puente peatonal ubicado frente al almacén Pequeño Mundo de La Lima.

Las restricciones se aplicarán del 10 al 20 de agosto del 2026, durante 10 noches. El horario establecido será de 10 p. m. a 5 a. m.

En el tramo central de la ruta nacional 2 se cerrarán los cuatro carriles en ambos sentidos de circulación. La intervención abarcará desde la gasolinera Tomza hasta Ferretería EPA.

Además, frente a Mall Paseo Metrópoli, sobre la ruta nacional 10, se cerrará el sentido de circulación de Cartago hacia San José.

Durante los cierres, los conductores podrán circular por las marginales y por rutas alternas debidamente señalizadas, según informó el MOPT.

La institución indicó que mantendrá control con banderilleros y dispositivos de seguridad de tránsito durante las intervenciones.

El MOPT también solicitó a los conductores respetar la velocidad máxima de 30 km/h establecida en el área del proyecto.

El proyecto de Taras-la Lima recibió orden de inicio en diciembre del 2020 y comprende los dos intercambios a dos y tres niveles para agilizar el ingreso y salida de la ciudad de Cartago.

La obra, adjudicada al consorcio H Solís-Estrella, ha sufrido múltiples atrasos y su costo original, estimado en $58 millones, se encareció en más de $20 millones.

Está previsto que quede terminada el 31 de agosto próximo.