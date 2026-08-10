El País

Atención Cartago: MOPT anuncia cierres nocturnos en Taras–La Lima

Conductores que transiten por Taras–La Lima deberán tomar en cuenta restricciones nocturnas anunciadas por el MOPT

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Por Jailine González Gómez
Rutas 2 y 10 tendrán cierres nocturnos del 10 al 20 de agosto por el desmontaje de un puente peatonal en La Lima. (Rafael Pacheco Granados)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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