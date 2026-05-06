El País

Asueto del 8 de mayo: esto deben saber empresas privadas y trabajadores, según la ley

Conozca quiénes deben trabajar, cuándo aplica el pago salarial y qué opciones permite la legislación laboral

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Por Silvia Ureña Corrales
Laura Fernández presentó su gabinete
Un abogado aclara qué obligaciones tienen empresas y trabajadores del sector privado durante el traspaso de poderes. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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