Asueto del 8 de mayo: esto deben saber empresas privadas y trabajadores, según la ley

Un abogado aclara qué obligaciones tienen empresas y trabajadores del sector privado durante el traspaso de poderes.

El próximo 8 de mayo, Costa Rica vivirá el acto oficial de traspaso de poderes, una jornada que implicará actividades gubernamentales, cierres parciales y ajustes operativos en distintos puntos del país. Sin embargo, el asueto decretado por el gobierno no obliga al sector privado a suspender labores.

Según explicó Ronald Gutiérrez, socio de BDS Asesores, las empresas privadas pueden operar con normalidad durante esa fecha. La decisión de cerrar, modificar horarios o aplicar teletrabajo queda a criterio de cada patrono, según las necesidades operativas de la organización.

“No, en el sector privado no está obligado a suspender labores ni a otorgar asueto a su personal. Cada patrono puede valorar otorgar libre el día, modificar horarios, aplicar teletrabajo o ajustar operaciones, según sus necesidades. Es fundamental la debida y oportuna comunicación con el personal”, indicó Gutiérrez.

La medida aplicará a las instituciones públicas de todo el país, según informó Casa Presidencial.

El anuncio se realizó el 16 de abril y formó parte de la organización oficial de la ceremonia. No obstante, el gobierno aclaró que los servicios públicos esenciales operarán con normalidad, especialmente áreas vinculadas con emergencias, atención médica crítica y seguridad, para garantizar la continuidad de la atención a la población.

En caso de que una empresa privada decida otorgar libre el día a sus trabajadores, el salario debe pagarse de forma regular, debido a que se trataría de una decisión patronal y no de una obligación legal.

Además, las compañías tienen la potestad de exigir que el personal labore normalmente el 8 de mayo. En esos casos, las personas trabajadoras deben cumplir con su jornada ordinaria, salvo que exista autorización previa o un acuerdo distinto entre ambas partes.

El especialista recomendó que las organizaciones valoren posibles impactos relacionados con movilidad, logística y prestación de servicios, especialmente en zonas donde se desarrollarán actividades oficiales o cierres viales asociados al cambio de mando presidencial.

Entre las medidas que pueden implementar las empresas figuran el teletrabajo, ajustes de horarios o modificaciones temporales en la operación diaria, siempre con comunicación oportuna al personal.

Gutiérrez también aclaró que una persona trabajadora del sector privado no puede negarse a asistir a su centro laboral únicamente porque exista asueto en instituciones públicas. La obligación de cumplir la jornada se mantiene, salvo autorización expresa de la empresa.

El traspaso de poderes se realizará el 8 de mayo, fecha en la que Costa Rica celebra la transición constitucional del Poder Ejecutivo.