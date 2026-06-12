Asociación de pacientes exige disculpa a diputada Marta Esquivel: ‘Los que acuden a la Sala no tienen corona. Es una humillación’

La presidenta de la Asociación Nacional Segunda Oportunidad de Vida (Anasovi), Briseida Castillo, cuestionó con dureza las palabras de la diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Marta Esquivel Rodríguez, y exigió una disculpa pública.

Este miércoles, Esquivel calificó de “ticos con corona” a los ciudadanos que acuden a la Sala Constitucional para exigir atención médica pronta en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Para Marta Esquivel quienes presentan recursos de amparo para adelantar citas son "ticos con corona"

“Los pacientes que acuden a la sala no tienen corona, son pacientes que han sufrido las consecuencias de un sistema que se ha venido debilitando por los jerarcas, donde ella también fue presidenta de la institución (...). Es una humillación y una grosería lo que está haciendo con los pacientes. Los pacientes están muriendo esperando cirugías”, señaló Castillo.

La representante le requirió a Esquivel una disculpa pública: “Necesitamos que esta diputada se ponga la mano en el corazón y pida perdón al pueblo de Costa Rica con lo que ella está diciendo, porque los pacientes no somos de corona”, dijo.

Castillo recordó que Esquivel fue presidenta de la CCSS: “¿Por qué no arregló las listas de espera que han tenido los pacientes? Es, desgraciadamente, en los últimos años cuando las listas de espera se han incrementado y ella ha estado en estos dos gobiernos (Chaves y Fernández). Entonces, es reprochable lo que ella está diciendo", reprochó.

La presidenta de Anasovi le recordó a Esquivel que, como magistrada de la Sala Constitucional, dictó numerosas sentencias que ampararon a los pacientes que acudieron a la Sala por violaciones al derecho a la salud en la CCSS: “¿Cómo puede ahora criticar lo mismo que antes avaló?“, agregó.

Marta Esquivel fue presidenta de la CCSS y magistrada de la Sala Constitucional. (Asamblea Legislativa/La Nación)

“Los pacientes recurren a la Sala porque es su derecho constitucional, porque buscan mejorar su calidad de vida o acceder a medicamentos que incluso pueden salvarles la vida. Decir lo contrario es falso y ofensivo", dijo.

Castillo recordó casos: “Pacientes se han caído montones de veces porque no pueden recibir una cirugía de reemplazo de rodilla, porque la cita para la valoración está para 10, 15 años y eso es una injusticia también (...). Anasovi tramitó un recurso a amparo donde a la paciente le dieron una cita para del 2050 con 14 años. Y eso es inaceptable”, agregó.

La representante adelantó que en los próximos días, junto con otras asociaciones, publicarán una carta en rechazo a las palabras de la diputada de gobierno.