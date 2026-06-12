El País

Asociación de pacientes exige disculpa a diputada Marta Esquivel: ‘Los que acuden a la Sala no tienen corona. Es una humillación’

Este miércoles, la diputada Esquivel calificó de ‘ticos con corona’ a los ciudadanos que acuden a la Sala Constitucional para exigir atención médica pronta en la CCSS

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Por Sebastián Sánchez
Imagen ilustrativa de cuido de paciente termina
Asociación en pro de los pacientes cuestiona palabras de Marta Esquivel. (Shutterstock/Shutterstock)







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Marta EsquivelAnasoviticos con coronaSala Constitucionalderecho a la salud
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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