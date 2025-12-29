El País

Así va la restauración de la cruz de La Sabana: historia y detalles del plan

Conozca la historia del ‘corazón de Cristo’ y el sueño de recibir la bendición papal allí

EscucharEscuchar
Por Julián Navarrete Silva
Remodelación La Cruz de la Sabana
Remodelación La Cruz de la Sabana, un proyecto impulsada por la primera dama, Signe Zeicate. (Alonso Tenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
La Cruz de La SabanaSigne ZeicatePapa Juan Pablo IIPapa León IV
Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.