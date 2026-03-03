El País

Así se vivió la ‘Luna de Sangre’ en la madrugada de este martes 3 de marzo

El primer eclipse lunar del año se pudo observar en su punto máximo al amanecer. Vea las mejores fotos de la “Luna de Sangre”.

Por Yucsiany Salazar

Durante la madrugada de este martes los costarricenses fueron testigos del primer eclipse lunar total del año, conocido como “Luna de Sangre”. El fenómeno fue visible en distintas partes del país siempre que las condiciones del cielo lo permitieron.








