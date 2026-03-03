Así se vivió la ‘Luna de Sangre’ en la madrugada de este martes 3 de marzo

Durante la madrugada de este martes los costarricenses fueron testigos del primer eclipse lunar total del año, conocido como “Luna de Sangre”. El fenómeno fue visible en distintas partes del país siempre que las condiciones del cielo lo permitieron.
El eclipse se desarrolló en varias fases y alcanzó su punto máximo cuando la sombra de la Tierra cubrió por completo el disco lunar, en la etapa conocida como totalidad. Ese momento es el que marca la diferencia entre un eclipse parcial y uno total.
Según la NASA, el eclipse lunar total ocurre cuando la Tierra se ubica entre el Sol y la Luna en fase llena. En esa alineación, el planeta bloquea la luz solar directa que normalmente ilumina la superficie lunar.
Sin embargo, la Luna no desaparece. Durante la totalidad, la luz del Sol atraviesa la atmósfera terrestre antes de llegar a la Luna. En ese recorrido, la atmósfera dispersa las longitudes de onda azules y permite el paso de los tonos rojizos. Esa luz filtrada es la que se proyecta sobre la superficie lunar y le da su característico color cobrizo o rojo oscuro.
“Es como si todos los amaneceres y atardeceres del mundo se proyectaran sobre la Luna”, señala la NASA.
Al amanecer de este martes, el cielo todavía ofrecía el espectáculo poco frecuente.
