¿A qué hora es la ‘Luna de Sangre’? Consulte cuándo ver el eclipse lunar total

Costa Rica podrá observar la fase total del eclipse lunar del 3 de marzo durante la madrugada.

La llamada “Luna de Sangre” se observará en Costa Rica durante la madrugada del martes 3 de marzo de 2026, cuando ocurra el primer eclipse lunar total del año. El fenómeno permitirá ver la fase de totalidad antes del amanecer.

Según datos de la NASA, el eclipse total será visible en América durante las primeras horas del día. En el caso de Costa Rica, el momento más esperado coincidirá con la puesta de la Luna en el horizonte oeste.

Horarios del eclipse en Costa Rica

De acuerdo con la Fundación Cientec y la plataforma Time and Date, este será el cronograma en horario nacional (UT-6):

2:44 a. m. Inicia la fase penumbral.

Inicia la fase penumbral. 3:50 a. m. Comienza la fase parcial.

Comienza la fase parcial. 5:04 a. m. Inicia la fase total.

Inicia la fase total. 5:33 a. m. Punto máximo del eclipse.

Punto máximo del eclipse. 5:52 a. m. La Luna se oculta en el horizonte.

Las fases finales del eclipse no serán visibles desde el país, ya que el satélite se habrá puesto.

La etapa de totalidad tendrá una duración global de 58 minutos con 58,1 segundos.

¿Por qué se llama Luna de Sangre?

Un eclipse lunar total ocurre cuando la Tierra se ubica entre el Sol y la Luna en fase llena. La sombra terrestre cubre completamente el disco lunar.

Durante la totalidad, la atmósfera terrestre dispersa la luz azul y permite el paso de tonos rojizos. Ese efecto provoca que la Luna adopte un color cobrizo o rojo oscuro.

Recomendaciones para observarla

La NASA indicó que el fenómeno es seguro de observar a simple vista. No se requiere equipo especial.

Se recomienda buscar un sitio despejado hacia el oeste y alejado de luces artificiales. Binoculares pueden ayudar a distinguir mejor los detalles de la superficie lunar.