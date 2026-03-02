Ciencia

¿A qué hora es la ‘Luna de Sangre’? Consulte cuándo ver el eclipse lunar total

El eclipse total será visible antes del amanecer y alcanzará su punto máximo minutos antes de la puesta de la Luna

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
Desde la entrada en la penumbra hasta la fase total, la Luna cambia de color y brillo debido a la sombra proyectada por la Tierra.
Costa Rica podrá observar la fase total del eclipse lunar del 3 de marzo durante la madrugada. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGeclipseeclipseseclipse lunarLuna de Sangre
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.