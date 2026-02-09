Así se pronunció el MEP luego de que se revelara que su equipo tecnológico se vendía en el Marketplace de Facebook

Así vendían en Marketplace este proyector de alta resolución que tiene un sello del MEP.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) se refirió a la venta de su equipo tecnológico en Marketplace de Facebook, hecho que dio a conocer La Nación recientemente.

El 4 de febrero, se informó de la comercialización de un proyector de alta resolución, marca casio, que cuenta con un sello que lo identifica como parte del Programa Nacional de Informática Educativa (Pronie) que tenían el Ministerio de Educación Pública (MEP) y la Fundación Omar Dengo (FOD). El artefacto se vendía por ¢47.990.

Tras una consulta de este medio, el MEP aseguró que ese bien ya había sido dado de baja desde setiembre del 2025, tras ser clasificado como inservible por la instancia técnica respectiva.

“El MEP estableció comunicación con la empresa encargada de la gestión y desecho de residuos electrónicos para esclarecer los hechos y evitar situaciones similares en el futuro”, dice la respuesta del ministerio. Agregó su rechazo a cualquier acto de robo, hurto o uso indebido de bienes institucionales.

Según el MEP, tiene una política de cero tolerancia frente a acciones que atenten contra el patrimonio público, sobre todo de los recursos dispuestos para la educación.

Venta en Facebook

El equipo tecnológico, cuya publicación ya desapareció, era ofertado “como nuevo”. Quienes lo comercializaban aseguraban que solamente tenía 60 horas de uso y que su lámpara, que tiene capacidad para 20.000 horas, solamente había sido utilizada 20.

Tras ver la publicación, este diario envió un mensaje al comerciante para conocer cómo llegó el equipo del MEP a sus manos; el vendedor afirmó que lo compró hace un año y que, tras usarlo tres veces, decidió revenderlo.

“No sabía que eso era del MEP. Lo compré por acá y no tuve problema de nada ni me dijeron nada. Más bien qué pena”, comentó.

La Nación también consultó a la Fundación Omar Dengo sobre si tenía información acerca de la venta de este dispositivo. En mayo del 2023, el MEP finalizó su convenio con la FOD y por casi dos años, 22.000 dispositivos nuevos permanecieron embodegados en Mudanzas Mundiales, a la espera de que el ministerio los retirara. Se desconce si el proyector era parte de este equipo.

Otto Silesky, presidente de la FOD, comentó que el proyector no lo estaban vendiendo desde la Fundación y que anteriormente han ocurrido hechos similares tras el supuesto robo de equipo de escuelas.

Más tarde, la Fundación Omar Dengo envió un comunicado en el que destacó que, actualmente, no tiene ninguna relación con la tenencia, uso, distribución, resguardo o disposición de los equipos del antiguo Programa Nacional de Informática Educativa. Asimismo, lamentó lo ocurrido.