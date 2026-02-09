El País

Así se pronunció el MEP luego de que se revelara que su equipo tecnológico se vendía en el Marketplace de Facebook

Un usuario puso a la venta un proyector de alta resolución que ofertaba como casi nuevo, con solamente 60 horas de uso

EscucharEscuchar
Por Fernanda Matarrita Chaves
Así venden en Marketplace este proyector de alta resolución que tiene un sello del MEP.
Así vendían en Marketplace este proyector de alta resolución que tiene un sello del MEP. (Capturas de pantalla/Capturas de pantalla)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MEPEquipo tecnológicoFOD
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.