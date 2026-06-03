El País

Así quedaron los precios de los combustibles: revise cuánto pagará por gasolina súper, regular, diésel y gas

Aresep aprobó las nuevas tarifas de los combustibles que rigen desde este miércoles 3 de junio

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Por Yucsiany Salazar
Aresep aprobó una nueva alza en los precios de los combustibles por la guerra en Oriente Medio. (Jeffrey Zamora R)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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