El País

Así procedió Liceo de Florencia tras amenaza de tiroteo este 12 de mayo

Centro educativo activó protocolo y presentó denuncia ante Fiscalía de Ciudad Quesada

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Por Fernanda Matarrita Chaves
Esta fue la amenaza de tiroteo que encendió alertas en el Liceo de Florencia. El centro educativo activó su protocolo de seguridad y decidió no suspender lecciones.
Esta fue la amenaza de tiroteo que encendió alertas en el Liceo de Florencia. El centro educativo activó su protocolo de seguridad y decidió no suspender lecciones. (Cortesía/Cortesía)







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Amenaza de tiroteoMEPLiceo de Florencia
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación y Salud con experiencia en temas de niñez y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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