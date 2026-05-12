Así procedió Liceo de Florencia tras amenaza de tiroteo este 12 de mayo

Esta fue la amenaza de tiroteo que encendió alertas en el Liceo de Florencia. El centro educativo activó su protocolo de seguridad y decidió no suspender lecciones.

El Liceo de Florencia, en San Carlos de Alajuela, detectó este 11 de mayo una amenaza de tiroteo que, presuntamente, advertía de un ataque para este martes 12.

Tras el hallazgo del mensaje en una pared, el centro educativo activó el protocolo de seguridad y decidió mantener las lecciones.

“Tiroteo mañana martes. Hora 8:20 a. m. Todos van a morir”, dice la advertencia escrita en una pared del baño de mujeres.

El Liceo comunicó que por instrucción de la Dirección Regional de Educación de San Carlos las clases continuaban en su horario habitual y que se mantendrá un monitoreo constante de la situación, asimismo, se reforzarán medidas de seguridad internas.

“Este lunes encuentran una amenaza en el centro educativo, la administración de la institución activa protocolo, Fuerza Pública se presenta en el sitio y establecen denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial”, detalló el Ministerio de Educación Pública (MEP).

Tras lo ocurrido, el colegio presentó una denuncia ante la Fiscalía de Ciudad Quesada.

Así procedió el centro educativo

El Liceo de Florencia difundió una imagen entre los estudiantes, padres y madres de familia y personal docente y administrativo en la que detalla cómo actuar ante una amenaza de tiroteo en el colegio.

La información detalla que se detectó la amenaza anónima escrita en el baño de las mujeres.

Posterior a ello, se activó el protocolo de seguridad establecido por el MEP que consta de cuatro pasos:

Verificación del hecho.

Llamar al 911.

Notificar a la Dirección Regional de Educación de San Carlos

Coordinar con la Fuerza Pública para realizar una inspección.

La institución comunicó que los docentes y personal administrativo se mantendrán alerta ante cualquier comportamiento o información sospechosa.

Además, compartió recomendaciones a la comunidad educativa en las que destacó:

Mantener la calma y no difundir rumores o mensajes no oficiales.

Comunicar a la dirección cualquier amenaza, grafiti o situación irregular que detecten dentro o fuera del centro educativo.

Esta amenaza de tiroteo se une a más de una decena que se han presentado en las últimas semanas en centros educativos de todo el país.

El corresponsal Édgar Chinchilla colaboró con esta información.