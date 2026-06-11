El País

Así justifica el Conavi el diseño del nuevo puente peatonal en Hatillo

La estructura de 225 metros conecta a Hatillo 7 con Hatillo 8. El ingeniero a cargo explicó los factores que determinaron la longitud del paso

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Por Cristian Mora y Marianela Arias Vilchez
El nuevo puente peatonal conecta Hatillo 7 y Hatillo 8.







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

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