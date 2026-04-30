El País

Así es la megaobra que intenta salvar a San Rafael Arriba en Desamparados de inundaciones

Obras tienen un costo de ¢2.100 millones y tienen un 60% de avance

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Por Sebastián Sánchez
CNE
Obras se desarrollan en San Rafael Arriba de Desamparados. (CNE/CNE)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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