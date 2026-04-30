Así es la megaobra que intenta salvar a San Rafael Arriba en Desamparados de inundaciones

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) ejecuta obras estructurales en el distrito de San Rafael Arriba, en Desamparados, específicamente en los sectores de Barrio Santa Rita y calle Joaquín Gutiérrez (cerca del liceo), con el objetivo de reducir los riesgos de inundación y erosión que por años afectaron a la zona.

Los trabajos se desarrollan cerca del centro penitenciario Vilma Curling (cárcel de mujeres) en las márgenes del río Cañas.

El proyecto requiere una inversión superior a los ¢2.100 millones. Las autoridades estiman que las labores concluyan a mediados de este año, siempre que las condiciones climáticas sean favorables. Actualmente, la construcción registra un avance del 60%.

Obras en San Rafael Arriba de Desamparados

La iniciativa protege de forma directa a 20.000 personas, según la CNE. Factores como la deforestación, el incremento del caudal del río Cañas y las fuertes lluvias incrementaron la vulnerabilidad de las viviendas e infraestructura pública en este distrito.

Las obras destacan por su complejidad técnica debido a que las márgenes del río poseen una altura de 20 metros. La extensión total de la intervención alcanza los 350 metros. Esta longitud contará con un revestimiento de concreto de 25 centímetros de espesor.

Los equipos de ingeniería implementan soluciones geotécnicas como muros anclados y suelos cosidos. El diseño también incluye drenajes profundos y un enrocado de protección. Estos elementos buscan evitar la socavación y garantizar la estabilidad del terreno ante la nueva temporada de lluvias.

Obras tienen un 60% de avance, según la CNE. (CNE/CNE)

Bertha Corrales, vecina de la comunidad, explicó que esperaron estas obras por más de 40 años. Según Corrales, los habitantes sentían temor constante por la integridad de sus casas cada vez que llovía en el sector.

El financiamiento del proyecto proviene del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). La ejecución corre a cargo del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri).

Proeri contempla intervenir más de 400 proyectos de reconstrucción en todo el país. Estos trabajos atienden daños causados por eventos climáticos como la tormenta tropical Bonnie y el huracán Julia. En estas tareas participan instituciones como el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Ministerio de Educación Pública y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles.