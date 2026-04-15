Así es el primer Laboratorio de Marcha en el Hospital de Niños para ayudar a menores con parálisis cerebral

El laboratorio en el Hospital de Niños permitirá realizar diagnósticos más precisos mediante el uso de tecnología que genera información imposible de obtener con métodos convencionales.

El Hospital Nacional de Niños (HNN) se convertirá en el primer centro médico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en contar con un Laboratorio de Marcha especializado. Este recurso tiene como objetivo primordial asistir a menores con patologías neuromusculares, como la parálisis cerebral, que sean referidos por las áreas de ortopedia, neurología y neurocirugía.

Según las estimaciones de los servicios de Fisiatría y Rehabilitación, los primeros pacientes serán atendidos en agosto de este año. Se prevé recibir a unos 40 pacientes anuales, quienes obtendrán diagnósticos más precisos gracias a tecnología que genera datos imposibles de captar mediante métodos convencionales.

“Esto ayuda a la planificación previa de procedimientos quirúrgicos de alta complejidad, como las cirugías de multinivel, que implican intervenir diferentes segmentos de las extremidades inferiores y resolver en una sola cirugía los problemas biomecánicos asociados”, explicó Roger Vargas, jefe del servicio de Fisiatría y Rehabilitación del HNN.

Así es el Laboratorio de Marcha del Hospital de Niños que estará disponible a partir de agosto. (CCSS/CCSS)

¿Qué incluye el laboratorio?

El laboratorio está equipado con:

Cámaras de video para capturar el proceso de la marcha en tiempo real.

para capturar el proceso de la marcha en tiempo real. Ocho cámaras infrarrojas que generan un modelo tridimensional del movimiento.

que generan un modelo tridimensional del movimiento. Placas de presión para medir la distribución de cargas.

para medir la distribución de cargas. Un electromiógrafo de superficie inalámbrico para analizar la actividad muscular.

Según Vargas, este tipo de evaluación permite detectar cambios en el movimiento desde edades tempranas y dar un seguimiento oportuno, especialmente en adolescentes con una patología neuromuscular que enfrentan un alto riesgo de perder la capacidad de caminar.

El equipamiento del laboratorio incluye cámaras de video para capturar en tiempo real el proceso de la marcha y ocho cámaras infrarrojas que generan un modelo tridimensional del movimiento. (CCSS/CCSS)

Además, este equipamiento le permitirá a los especialistas comprender con más precisión cómo se desplazan los pacientes, así como evaluar la fuerza muscular y detectar alteraciones asociadas a la marcha.

Alianzas para la salud infantil

La puesta en marcha de este proyecto, según informó la CCSS, fue posible gracias al aporte económico de diversos aliados estratégicos.

“El Hospital Nacional de Niños agradece profundamente a cada uno de los benefactores que, gracias a su compromiso social, hicieron posible este proyecto que incorpora avances tecnológicos para ofrecer atención especializada y mejorar la calidad de vida de una población vulnerable, como los niños con trastornos neuromotores”, comentó Carlos Jiménez, director general de este establecimiento de salud.

El proyecto contó con el aporte económico de varios aliados estratégicos. (CCSS/CCSS)

Entre los contribuyentes se encuentra la boxeadora Naomy Valle, quien donó el premio obtenido en 2024 tras ganar el concurso Mira Quién Baila de Teletica Formatos. A este esfuerzo se sumaron la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L. y el Rotary Club San Pedro-Curridabat, lo que permitió un aporte de $45.000 a través de la Fundación para el Desarrollo del HNN.

Además, una alianza de cinco años con la Asociación Costarricense Caballeros de la Orden de Malta facilitó un equipo de análisis electromiográfico valorado en $36.000. Finalmente, la Fundación para la Donación de Proyectos de la Orden de Malta (OMDPF) concretó la donación del equipamiento principal, cuyo costo asciende a $145.800.