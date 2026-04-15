El País

Así es el primer Laboratorio de Marcha en el Hospital de Niños para ayudar a menores con parálisis cerebral

El Hospital de Niños contará con tecnología avanzada para tratar parálisis cerebral y trastornos neuromotores. El proyecto recibió donación de la boxeadora Naomy Valle y otros aliados.

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Por Yucsiany Salazar
El laboratorio permitirá realizar diagnósticos más precisos mediante el uso de tecnología que genera información imposible de obtener con métodos convencionales.
El laboratorio en el Hospital de Niños permitirá realizar diagnósticos más precisos mediante el uso de tecnología que genera información imposible de obtener con métodos convencionales. (CCSS/CCSS)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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