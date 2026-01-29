Así avanzan las obras del túnel en Hatillos: habilitan cuatro carriles y cierran marginales

Las obras del túnel en Hatillos alcanzaron 51% y se proyecta su finalización para mediados del 2026, según datos del Conavi.

Con la apertura de cuatro carriles sobre el túnel en construcción entre Hatillos 5 y 6, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) ejecutaron un nuevo hito en la ampliación de la Circunvalación, en San José.

Según informaron las instituciones, la habilitación, realizada este jueves a las 8 a. m. permitió el cierre de las marginales, que se utilizaron hasta ahora como rutas provisionales en esta zona al sur de la capital. Esta acción posibilita avanzar con las excavaciones profundas para la construcción total del paso inferior.

La Gerencia de Construcción de Vías y Puentes del Conavi agregó que también se desarrollarán obras para instalar tuberías pluviales y mejorar las calles paralelas al tronco principal de la ruta nacional 39.

El proyecto, que busca eliminar el semáforo en ese antiguo cruce y mejorar la fluidez del tránsito, conectará directamente Hatillos 2 y 3 con Hatillos 5 y 6.

En cuanto al tránsito peatonal, las personas seguirán utilizando un paso provisional por el sector ya construido del túnel, luego del cierre del antiguo puente peatonal, demolido semanas atrás. El Conavi indicó que se levantará una nueva estructura para transeúntes, incluida en el diseño del túnel.

El Conavi agregó que el avance actual del proyecto es de 51%. El costo de la obra asciende a ¢4.270 millones, y se espera que esté funcional en el segundo trimestre del 2026.

La infraestructura contempla mejoras integrales como aceras nuevas, pasos peatonales, sistemas de aguas pluviales y mejor iluminación.