Así avanzan las obras del túnel en Hatillos: habilitan cuatro carriles y cierran marginales

Los nuevos carriles permitirán continuar con excavaciones y mejoras en la ruta 39, incluyendo drenaje y vías paralelas

Por Damián Arroyo C.
Puente los Hatillos
Las obras del túnel en Hatillos alcanzaron 51% y se proyecta su finalización para mediados del 2026, según datos del Conavi. (Alonso Tenorio/Atenorio)







