Así amanecieron los precios de los combustibles este jueves 22 de enero tras ajuste aprobado por Aresep

Los nuevos precios de la gasolina súper, regular y el diésel rigen desde este jueves 22 de enero en todo el país, tras el ajuste aprobado por Aresep y publicado en La Gaceta.

Los precios de los combustibles en Costa Rica amanecieron cambiados este jueves 22 de enero, luego de que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aprobara el ajuste tarifario publicado el miércoles en La Gaceta.

El nuevo esquema incluye rebajas en las gasolinas súper y regular, así como en el diésel, mientras que el gas licuado de petróleo (GLP) registra un leve incremento.

Desde hoy, los precios por litro quedaron de la siguiente manera:

Gasolina súper: ¢636 ( baja ¢3 )

¢636 ( ) Gasolina regular (Plus 91): ¢609 ( baja ¢23 )

¢609 ( ) Diésel: ¢541 (baja ¢8)

En el caso del GLP (cilindro de 25 libras), el precio subió y quedó en:

GLP: ¢6.879 (sube ¢56)

Estos montos corresponden al precio máximo de venta al público en estaciones de servicio con punto fijo y rigen en todo el país.

Según Aresep, el ajuste responde principalmente a variaciones en el precio internacional de los hidrocarburos, además de componentes como impuestos, costos de importación, márgenes de operación y tipo de cambio.

En el caso de las gasolinas, cerca de un 42% del precio corresponde a impuestos, mientras que el precio internacional y otros costos representan aproximadamente un 49%.

En el diésel, el peso del precio internacional es mayor y alcanza alrededor del 61% del total.

El cambio quedó oficializado en La Gaceta N.° 13, Alcance N.° 6 del miércoles, por lo que quienes carguen combustible desde primeras horas de este jueves ya pagan las nuevas tarifas.