Así amanecieron los precios de los combustibles este jueves 22 de enero tras ajuste aprobado por Aresep

Los precios de los combustibles en Costa Rica amanecieron cambiados: gasolinas bajaron, al igual que el diésel, mientras el gas LPG subió

Por Juan Fernando Lara Salas
La Lima, túnel y presas
Los nuevos precios de la gasolina súper, regular y el diésel rigen desde este jueves 22 de enero en todo el país, tras el ajuste aprobado por Aresep y publicado en La Gaceta. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







