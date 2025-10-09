Arias critica a dirigencia del PLN: ‘Les pido que enderecen las velas’

“El partido debe tener mucho cuidado de no caer en el conformismo de pensar que los costarricenses apoyarán siempre y ciegamente a Liberación Nacional, sin antes ofrecerles garantías de que al final de cuatro años llegarán con certeza al destino prometido”, escribió el expresidente Óscar Arias.

El expresidente y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias Sánchez, emitió este jueves un fuerte llamado de atención a la actual dirigencia del Partido Liberación Nacional (PLN), instándoles a recuperar la mística, el rumbo y el liderazgo ante la creciente ola de populismo y autoritarismo en la política nacional.

El mensaje, dirigido al Secretario General del partido, Miguel Guillén, fue compartido en el perfil de Facebook de Arias Sánchez con motivo del 74 aniversario de la agrupación, a cuya celebración Arias declinó asistir. Adujo compromisos previamente adquiridos.

El exmandatario (1986-1990 y 2006-2010) aprovechó la efeméride para trazar una línea entre las “conquistas del pasado” del partido y los desafíos del futuro.

Arias, quien ha mantenido un perfil bajo desde el final de su segundo mandato en 2010, enfatizó que el PLN tiene la “obligación de levantar nuevamente las banderas de la ilusión y la esperanza” en un “época de incertidumbre y desasosiego”.

Advirtió que la política actual está marcada por el “aumento del populismo, el autoritarismo, los discursos antisistema, la demagogia y la mentira convertida en ideología”.

El premio Nobel de la Paz de 1987 fue directo al establecer las condiciones para enfrentar este panorama donde, de paso, evidenció qué falta según su criterio: “se necesita de un Liberación Nacional con liderazgo y con rumbo” .

“No les pido que cambien la dirección del viento. Solo les pido que enderecen las velas,” sentenció Arias, instando a los dirigentes a asumir su “responsabilidad ante el pueblo de Costa Rica y su deber de conducir la barca a buen puerto”.

Alerta contra conformismo

De cara a las elecciones generales de 2026, el expresidente advirtió a los más altos dirigentes del PLN contra la complacencia:

“El partido debe tener mucho cuidado de no caer en el conformismo de pensar que los costarricenses apoyarán siempre y ciegamente a Liberación Nacional, sin antes ofrecerles garantías de que al final de cuatro años llegarán con certeza al destino prometido”, refiere el mensaje.

Arias recordó que el PLN que lo llevó a la Presidencia dos veces estaba “lleno de sueños, de ideales, de música y poesía” e hizo un llamado directo al actual candidato (Álvaro Ramos) a “contagiar de ese espíritu a todo el país”.

Esta no es la primera vez que la agrupación encaja críticas venidas de sus principales figuras.