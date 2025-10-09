El País

Arias critica a dirigencia del PLN: ‘Les pido que enderecen las velas’

“No les pido que cambien la dirección del viento” sentenció Arias, pero sí reclamó vacíos que observa ante el electorado de cara a elecciones del 2026

Por Juan Fernando Lara Salas
06/04/2025, San José, Escuela Carlos Sanabria Mora, votaciones i un de la convención sobre materna del PLN. En la fotografía Oscar Arias Sánchez.
“El partido debe tener mucho cuidado de no caer en el conformismo de pensar que los costarricenses apoyarán siempre y ciegamente a Liberación Nacional, sin antes ofrecerles garantías de que al final de cuatro años llegarán con certeza al destino prometido”, escribió el expresidente Óscar Arias. (Jose Cordero/José Cordero)







