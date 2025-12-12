El País

Aresep pasó de prever fuertes alzas en recibos de luz a ordenar rebajas para el 2026

En 15 días, Autoridad Reguladora de Servicios Públicos decretó rebajas en los precios de la electricidad del país que empezarían a aplicarse en enero

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Las rebajas en las tarifas eléctricas para 2026 se explicarían por un menor gasto en generación térmica y ajustes menores en generación y transmisión del ICE, según los estudios técnicos de la Aresep (imagen ilustrativa). Fotografía: (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Tarifas eléctricas 2026Recibos de luz 2026Rebajas electricidad 2026Aresep
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.