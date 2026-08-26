Aresep archiva aumento en tarifas eléctricas

Las tarifas eléctricas no subirán en lo que resta del año.

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) archivó el expediente para el ajuste en las tarifas de electricidad que regiría en el último cuatrimestre de este año y con el que se buscaba cubrir el Costo Variable por Generación.

Ese rubro, cubre los gastos que realiza el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para generar energía a partir de combustibles y las importaciones para atender la demanda nacional.

Sin embargo, según la Aresep, la decisión de archivar el proceso se dio luego de que el ICE durante el proceso de consulta pública, informara que cuenta con los recursos necesarios para atender esos costos adicionales sin requerir una actualización tarifaria.

“Con base en la información analizada, Aresep determinó archivar el expediente, una decisión que favorece a las personas usuarias al no aplicar un aumento en las tarifas eléctricas en este momento”, indicó esa entidad.

El ente regulador agregó darán seguimiento a las variables que inciden en la prestación del servicio eléctrico, con el objetivo de garantizar que las tarifas respondan a criterios técnicos, de eficiencia y sostenibilidad.

Eric Bogantes Cabezas, regulador general, (izquierda) junto a Marco Acuña Mora, presidente del ICE.

Durante la conferencia de prensa del Gobierno de este miércoles, el regulador general Erick Bogante aseguró que la medida implica que no habrá auimmento de tarifas en lo que resta del año.

En ese mismo espacio el presidente del ICE Marco Acuña, sostuvo que esa institución reportó utilidades por más de ¢120.000 millones de utilidades, según los estados financieros del primer semestre de este año, que corresponden a un 65% más respecto al período anterior.