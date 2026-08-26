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Aresep archiva aumento en tarifas eléctricas

Expediente se archivó porque el ICE indicó que cuenta con recursos para atender costos por generación térmica

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Por Patricia Recio

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Las tarifas eléctricas no subirán en lo que resta del año. (Rafael Pacheco Granados)







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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