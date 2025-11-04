El País

Aresep aprueba rebaja en gasolinas y alza en diésel a regir en esta semana

Ajuste también incluye leve incremento en costo del gas para cocinar

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Los conductores sufren un gran congestionamiento en la Circunvalación la noche de este 29 de setiembre del 2025.
Nuevo ajuste de precios para conductores aprobado por Aresep entrará a regir en el transcurso de la semana (imagen con fines ilustrativos). Fotografía: (Róger Bolaños/Róger Bolaños)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Precio GasolinaPrecio DiéselPrecios combustibles Costa RicaAresep
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.