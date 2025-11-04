Aresep aprueba rebaja en gasolinas y alza en diésel a regir en esta semana

Nuevo ajuste de precios para conductores aprobado por Aresep entrará a regir en el transcurso de la semana (imagen con fines ilustrativos). Fotografía:

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aprobó un ajuste en los precios de los combustibles como resultado del estudio extraordinario correspondiente a octubre.

De acuerdo con la decisión, la gasolina súper disminuirá ¢12 por litro, al pasar de ¢674 a ¢662, mientras que la gasolina regular bajará ¢22, de ¢659 a ¢637 por litro.

En contraste, el diésel aumentará ¢8 por litro, al pasar de ¢555 a ¢563, y el gas licuado de petróleo (LPG) registrará un leve incremento de ¢1 por litro, al subir de ¢253 a ¢254.

Como efecto del ajuste en el gas, el precio del cilindro de gas de 25 libras, pasará de ¢7.003 a ¢7.047, es decir, un aumento de ¢44 por unidad.

Con base en la metodología vigente de precios, las nuevas tarifas aprobadas entrarán a regir al día siguiente de su publicación en el diario oficial La Gaceta, previsiblemente en el transcurso de esta semana.

Mario Mora, intendente de Energía, explicó que las variaciones reflejan los costos reales de importación gestionados por la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) entre el 12 de septiembre y el 9 de octubre de 2025.

“Los precios se ajustan con base en los valores internacionales de referencia y las condiciones de los embarques recientes. En esta ocasión, se observa una reducción en las gasolinas, pero aumentos leves en el diésel y el gas licuado”, indicó Mora.