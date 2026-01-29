El País

Aresep aprobó este jueves rebajas en gasolinas, diésel y gas

Aresep aprobó rebaja general de combustibles y gas de cocina por caída de precios en el mercado internacional en ajuste extraordinario de tarifas

Por Juan Fernando Lara Salas
Autopista General Cañas, marchamo
La rebaja en los combustibles aprobada por Aresep aliviará de forma directa a todos los usuarios de vehículos y entrará a regir tras su publicación en el diario Oficial La Gaceta en próximos días. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

