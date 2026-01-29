Aresep aprobó este jueves rebajas en gasolinas, diésel y gas

La rebaja en los combustibles aprobada por Aresep aliviará de forma directa a todos los usuarios de vehículos y entrará a regir tras su publicación en el diario Oficial La Gaceta en próximos días.

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aprobó una rebaja en todos los combustibles que se comercializan en el país, así como en el gas de cocina, de acuerdo con el ajuste tarifario comunicado este jueves 29 de enero por la unidad de prensa de la institución.

Según Aresep, la gasolina Súper tendrá una disminución de ¢10 por litro, la regular bajará ¢18 por litro y el diésel disminuirá ¢29 por litro. Además, el cilindro de gas de 25 libras, el más vendido en Costa Rica, tendrá una rebaja de ¢85.

Con este ajuste, los nuevos precios aprobados quedan así:

Gasolina Súper (RON 95): pasa de ¢636 a ¢626 por litro ( -¢10 )

pasa de a por litro ( ) Gasolina Regular (RON 91): pasa de ¢609 a ¢591 por litro ( -¢18 )

pasa de a por litro ( ) Diésel: pasa de ¢541 a ¢512 por litro ( -¢29 )

pasa de a por litro ( ) LPG mezcla 70-30: pasa de ¢246 a ¢242 por litro ( -¢4 )

pasa de a por litro ( ) Gas (cilindro de 25 libras): pasa de ¢6.879 a ¢6.794 (-¢85)

Aresep explicó que estos cambios responden a la variación de precios en el mercado internacional, tomando como referencia las facturas de compra de los embarques para cada producto.

“La evolución hacia la baja de los precios internacionales de los productos terminados que importa Costa Rica es el principal factor que explica la disminución que corresponde aplicar en el precio interno de los combustibles”, indicó la institución.

La entidad recordó que el mercado de hidrocarburos es altamente volátil en el corto plazo, debido a factores como oferta y demanda, condiciones climáticas, situaciones geopolíticas y conflictos armados.

Las nuevas tarifas entrarán a regir la próxima semana, al día siguiente de que la resolución sea publicada en el Diario Oficial La Gaceta, en el transcurso de los próximos días.

Aresep destacó que la rebaja impactará de forma directa a 1,9 millones de usuarios, que conforman la flota vehicular del país.

En el caso del gas, la disminución beneficiará tanto al sector comercial e industrial como a los hogares, tomando en cuenta que el 53% de las familias costarricenses utiliza gas principalmente para cocinar.