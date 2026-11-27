Amnistía Internacional (AI) exigió a Costa Rica permitir el ingreso de Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, a quien las autoridades migratorias impidieron entrar al país el jueves 26 de noviembre.

En un pronunciamiento, la organización instó al Gobierno a cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos, libertad académica e independencia de los procesos legales. También pidió que se respeten la libertad de expresión y el debate abierto.

“Instamos a Costa Rica a permitir el ingreso de Francesca, no a rechazarla”, manifestó Amnistía Internacional.

“Costa Rica debe cumplir con su deber respecto a los derechos humanos, la libertad académica y la integridad e independencia de sus procesos judiciales. A Francesca Albanese, quien ha sido objeto de represalias, sanciones y otros ataques por su labor en la búsqueda de justicia, se le ha negado —de manera vergonzosa— la entrada al país”, agrega la organización internacional.

AI recordó que Albanese ha sido objeto de represalias, sanciones y otros ataques por su trabajo en favor de la justicia.

La jurista italiana llegó al país invitada por la Universidad de Costa Rica (UCR), que tenía previsto entregarle este viernes el título de doctora honoris causa. El Consejo Universitario lamentó el impedimento de ingreso y afirmó que la institución había realizado correctamente los trámites de invitación y migración.

El director de Migración, Omer Badilla, atribuyó la decisión a razones de seguridad nacional, aunque no detalló el origen ni la naturaleza de la alerta que motivó el rechazo.

Tras la presentación de un recurso de hábeas corpus, la Sala Constitucional ordenó a las autoridades migratorias adoptar las medidas necesarias para que Albanese no salga del país mientras se resuelve el caso, salvo que ella manifieste libremente su voluntad de hacerlo. Además, dio a Migración un plazo de 24 horas para rendir un informe sobre lo ocurrido.