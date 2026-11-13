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El País

Amenazan a Roberto Thompson, alcalde de Alajuela, con quemarle la casa por oposición a relleno sanitario en Turrúcares

Roberto Thompson compartió una captura de pantalla con el mensaje amenazante, en medio de la disputa por la instalación del relleno sanitario de EBI en Turrúcares

1/05/2021 Asamblea Legislativa Sesión Solemne 1 de mayo 2021 (Elección Directorio Legislativo),fotografía de la Asamblea Legislativa en la imagen el diputado Roberto Hernán Thompson Chacón
1/05/2021 Asamblea Legislativa Sesión Solemne 1 de mayo 2021 (Elección Directorio Legislativo),fotografía de la Asamblea Legislativa en la imagen el diputado Roberto Hernán Thompson Chacón Asamblea Legislativa
Sebastián Sánchez