Alerta por estafas con entradas a parques nacionales: Sinac denuncia página falsa

Un sitio web y una página en redes sociales suplantaron la identidad del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) para vender entradas falsas a parques nacionales. Así lo confirmó el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), que informó sobre el bloqueo y la denuncia de estas plataformas fraudulentas.

Específicamente, el sitio ofrecía entradas falsas a parques como el Volcán Poás, Chirripó y Manuel Antonio.

“Funcionarios del Área de Conservación Tortuguero (ACTo) informaron oportunamente a la Dirección Ejecutiva del Sinac sobre la existencia de una página web en la que se utiliza la imagen de la institución para vender de forma indebida entradas a áreas silvestres protegidas”, detalló el Minae.

Para evitar que usuarios sean víctimas de estafa, el Departamento de Tecnologías de la Información del Sinac gestionó, a través de la plataforma Cloudflare, la categorización del sitio como phishing. Esta medida bloquea el acceso a los usuarios y despliega la advertencia “Suspected Phishing” al intentar ingresar.

Único sitio oficial

Las autoridades hicieron un llamado a la población para no adquirir entradas en sitios no oficiales. La única plataforma oficial y segura para la compra de admisiones es: serviciosenlinea.sinac.go.cr.

“El Sinac solo pone a disposición de la persona usuaria un espacio virtual o servicio en línea que permite realizar la reserva y compra de la admisión en sus distintas modalidades mediante el portal web oficial”, explicó David Chavarría, director ejecutivo del Sinac.

Chavarría añadió que el sistema oficial permite al turista planificar su visita con antelación y eliminar filas.

“Cualquier otra página que ofrezca venta de tiquetes es no oficial, ilegal y fraudulenta”, concluyó el jerarca.

Si usted identifica personas o empresas promocionando servicios ilegales, puede realizar la denuncia a través del sistema Sitada o llamando a la línea 1192.