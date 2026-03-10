El País

Alerta por estafas con entradas a parques nacionales: Sinac denuncia página falsa

El Minae alerta sobre un sitio web que suplanta al Sinac para vender entradas falsas parques nacionales

Por Yucsiany Salazar
El Minae advierte que este sitio web es falso.
El Minae advierte que este sitio web es falso. (MINAE-SINAC/MINAE-SINAC)







