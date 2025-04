Alerta por colorantes artificiales en Costa Rica: esto recomienda el Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud anunció que revisará el uso de ciertos colorantes sintéticos en productos alimentarios, luego de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) decidió eliminar gradualmente varios aditivos elaborados a partir de derivados del petróleo.

Las sustancias señaladas por la FDA incluyen el Rojo Cítrico No. 2 y el Naranja B, que deben retirarse del mercado en los próximos meses.

LEA MÁS: ¿Qué pasará en Costa Rica con el colorante Rojo 3? Salud responde

Además, se eliminan para finales del 2026 los colorantes FD&C Verde No. 3, Rojo No. 40, Amarillo No. 5, Amarillo No. 6, Azul No. 1 y Azul No. 2. Estos compuestos se encuentran comúnmente en productos dirigidos a niños.

Frente a esta decisión internacional, Salud solicitó a la industria alimentaria nacional que revise sus fórmulas y considere sustituir los colorantes sintéticos por opciones naturales, de acuerdo con prácticas aceptadas en salud pública a nivel global.

La cartera también iniciará una revisión técnica de los aditivos permitidos actualmente en el país, utilizando como referencia las recomendaciones de entidades como el Codex Alimentarius, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la misma FDA.

Además, el Ministerio aseguró que implementará las regulaciones necesarias para proteger la salud de los costarricenses, mediante un proceso técnico, transparente y con la participación de sectores relacionados con alimentos, suplementos, medicamentos y cosméticos.

Entre las medidas posibles se contemplan cambios al reglamento técnico centroamericano sobre aditivos alimentarios.

El Ministerio de Salud reafirmó su compromiso con la salud pública y la adopción de estándares internacionales. Asimismo, instó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales mientras se avanza en la evaluación.

LEA MÁS: FDA prohíbe el Rojo 3: ¿Es hora de revisar lo que comemos?

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.