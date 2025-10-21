El País

Alerta en Costa Rica: Salud prohíbe un suplemento quemagrasa por riesgoso

Producto se vende de forma ilegal y es potencialmente un riesgo por supuesta promesa de facilitar pérdida de peso y otras propiedades

Por Juan Fernando Lara Salas
De origen extranjero y denominado “Ultra Lipo”, producto se encuentra sin registro sanitario en Costa Rica y, por lo tanto, se considera ilegal. Fotografía:
De origen extranjero y denominado “Ultra Lipo”, producto se encuentra sin registro sanitario en Costa Rica y, por lo tanto, se considera ilegal. Fotografía: (Ministerio de Salud/Cortesía)







Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

