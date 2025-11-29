El País

¿Afectará la alerta de Airbus su vuelo desde Liberia? Esto confirmó el aeropuerto

Cambios en el programa de control de vuelo de estos aviones podían afectar cinco vuelos este sábado y uno este domingo

EscucharEscuchar
Por Irene Rodríguez
Para este sábado había cinco vuelos en duda (cuatro de Jetblue y uno de Air Transat), mientras que para el domingo sería un vuelo de JetBlue. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Aeropuerto Daniel OduberAirbusJetblue
Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.