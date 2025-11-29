¿Afectará la alerta de Airbus su vuelo desde Liberia? Esto confirmó el aeropuerto

Para este sábado había cinco vuelos en duda (cuatro de Jetblue y uno de Air Transat), mientras que para el domingo sería un vuelo de JetBlue.

El Aeropuerto Internacional Daniel Oduber (LIR), en Liberia, confirmó que los seis vuelos de Airbus que podrían verse afectados por una actualización operativa no se verán afectados y despegarán sin ningún contratiempo este fin de semana.

La terminal aérea indicó que no hay afectaciones en la llegada o salida de estas aeronaves y que la operación trabaja con normalidad. Por lo tanto, los cuatro vuelos de la aerolínea JetBlue y el de Air Transat previstos para este sábado, así como el vuelo de JetBlue programado para este domingo, llegarían sin problemas.

“De momento, no hay afectaciones en LIR, no tenemos cancelaciones y algunos JetBlue ya vienen en ruta a LIR. Les actualizamos si cambian las cosas durante el transcurso del fin de semana”, declaró el aeropuerto ante consulta de La Nación.

Aviación Civil ratifica la normalidad

Todos los vuelos del aeropuerto de Liberia funcionan con normalidad, incluso los que tienen un avión A320.

La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) también se pronunció al mediodía de este sábado. En un comunicado, la entidad estableció que, “en el caso de Costa Rica, al momento no se registran ni cancelaciones ni afectaciones operativas en las principales aerolíneas que operan A320 en el país, específicamente Avianca y Volaris”.

La DGAC solicitó a los pasajeros corroborar la información de cada vuelo directamente con su aerolínea.

¿Por qué surgió la posibilidad de afectación en los vuelos?

La preocupación sobre estos seis vuelos se debe a una actualización urgente anunciada por el fabricante Airbus para todos los aviones de la familia A320.

Este viernes, la compañía aeronáutica instó a “detener inmediatamente los vuelos” de 6.000 de sus aviones A320 para reemplazar con urgencia un programa de control de vuelo que identificaron como vulnerable a las radiaciones solares intensas.

El sistema afectado se llama ELAC (Elevator and Aileron Computer), un computador de control de los elevadores y alerones del avión.

Para algunas aeronaves, esta actualización solo tomará horas. Sin embargo, existe un grupo de aviones que debe cambiar hardware, lo cual podría demorar el proceso y tomar semanas.

El defecto en el programa de vuelo generó temores de graves perturbaciones en el tráfico aéreo mundial, puesto que el A320 es el avión más vendido del mundo. Este modelo entró en servicio en 1988 y, a finales de septiembre, se habían entregado 12.257 unidades.

La medida de emergencia se tomó tras un incidente técnico ocurrido a finales de octubre con un aparato en Estados Unidos. Según explicó el fabricante en un comunicado, el incidente “reveló que las radiaciones solares intensas podían corromper los datos esenciales para el funcionamiento de los comandos de vuelo”.