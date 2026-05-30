El País

Aeropuerto de Quepos se transforma para atender demanda de vuelos privados

Estacionamiento para aeronaves y edificio terminal se completarían en los próximos dos años

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Por Patricia Recio
Aeropuerto de Quepos
La nueva terminal de Quepos dispondría de salas de espera, espacio para oficinas y mostradores. (MOPT/MOPT)







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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