Aeropuerto de Quepos se transforma para atender demanda de vuelos privados

La nueva terminal de Quepos dispondría de salas de espera, espacio para oficinas y mostradores.

El aeródromo de la Managua en Quepos dejaría de ser una pista de aterrizaje con nula infraestructura, para convertirse en el primero de los aeropuertos locales en disponer de un edificio terminal y una rampa adicional para aeronaves.

La intención es atender la demanda creciente que enfrenta ese aeropuerto local, ubicado en el Pacífico Central, principalmente de vuelos privados.

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, confirmó a este diario, que el proceso de contratación para la plataforma remota ya se encuentra en proceso e incluso ya recibieron ofertas.

En tanto, la construcción del edificio se encuentra en fase de diseño, para la cual también se mantiene abierto un proceso de licitación en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).

“En la zona de Quepos tenemos las competencias de pesca, tenemos la Marina de Quepos, la Marina de Los Sueños, es una gran cantidad de aviones privados que llegan y no tenían dónde estacionar. Entonces ya sacamos esa licitación y estamos sacando a licitación el nuevo edificio de la Managua”, explicó.

De acuerdo con los términos de la contratación, el proyecto de la plataforma de estacionamiento, contempla el conector con la pista , movimiento de tierras y construcción de losas de concreto, así como de desfogues pluviales y caminos de acceso, así como la demarcación de los puestos de estacionamiento, la cual se realizará con base en la demanda aérea, que en este caso corresponde en su mayoría a aeronaves clase B (aviones privados pequeños o avionetas) y helicópteros.

Según la justificación citada en la misma contratación, el aeródromo de Quepos pasó de reportar 6.000 operaciones anuales en el 2017 a 9.129 en el 2022, y es el segundo de tipo de local (después de Tambor que además es privado) con mayor cantidad de movimientos aéreos.

“Actualmente, las instalaciones para la atención de pasajeros son inadecuadas, tomando en consideración aspectos normativos y de orden nacional e internacional como: accesibilidad y seguridad”, añade el oficio elaborado por la Dirección General de Aviación Civil.

Ese oficio agrega, además que este es el “único aeródromo de alta prioridad” con suficiente capacidad en la plataforma de aeronaves, de ahí que se identificó la necesidad de disponer de una plataforma con seis posiciones y una nueva terminal de pasajeros, así como los respectivos accesos a la pista.

Según el expediente, la contratación de esta obra había sido otorgada a la empresa Concreto Asfáltico Nacional Sociedad Anónima, la cual ofreció ejecutar los trabajos por $4,4 millones, no obstante dicho acto fue impugnado a finales de abril y se encuentra pendiente de resolución.

De acuerdo con el cronograma estimado de la contratación, la empresa que resulte adjudicada en firme, recibiría la orden de inicio para la fase de ejecución en setiembre de este año y las obras deberían estar finalizadas en setiembre del 2027.

Edificio de 1000 m²

Así se vería la futura terminal en Quepos y el acceso al aeropuerto local. (MOPT/MOPT.)

La segunda fase del proyecto contempla la construcción del edificio terminal, el cual tendría un área constructiva de más de 1.000 m² en donde se incluyen:

Un lobby externo con rampas y acera.

Circuito de carritos de maletas una sala de espera.

Zona de counters y filas.

Área de proceso de equipaje.

Batería de baños, oficinas y cuartos de limpieza.

Comedor de empleados y cuartos de ayuda visuales, monitoreo, electromecánica y bombas de agua potable.

En esa fase además se construiría una planta de tratamiento de aguas residuales, un sistema contra incendios y la calle de acceso vehicular desde la ruta 34 (Costanera sur).

Para este proyecto, el MOPT lanzó a través del Consejo Técnico de Aviación Civil una contratación para la fase de diseño, para la cual se dispondría de alrededor de ¢21 millones. El costo de la terminal, no ha sido estimado, aunque ya se cuenta con planos constructivos.

La estimación del MOPT es que la terminal aérea iniciaría la fase constructiva en el segundo semestre del 2027 y estaría lista a finales del 2028.

Red de aeropuertos

Actualmente, el Gobierno desarrolla una plataforma también destinada a atender la demanda de aviones privados, pero en el Aeropuerto de Liberia, el cual sí opera como terminal internacional.

Además, el ministro adelantó que avanzan en estudios arqueológicos y recuperación de estas piezas en el sitio donde se construirá el aeropuerto de la zona sur en Osa y estudios de mareas para la modernización del aeropuerto de Limón.

La intención es que los aeropuertos regionales, operen en red para sostener la operación del Juan Santamaría, mientras se define qué pasará una vez que este llegue al tope de su capacidad, en aproximadamente 30 años.

El MOPT no ha descartado del todo la posibilidad del aeropuerto en Orotina, pero aún valora si este sería un aeropuerto destinado a la carga o incluso una terminal más pequeña que el que se había planteado en el 2017.