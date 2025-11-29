‘Activá tu modo sospechoso’: campaña en Costa Rica para combatir la desinformación en proceso electoral

La campaña contra la desinformación “Activá tu modo sospechoso” busca informar a la población sobre la proliferación de contenidos falsos en Internet y redes sociales.

La iniciativa es impulsada por la Asociación de Periodismo Colaborativo Punto y Aparte, junto con las organizaciones internacionales People In Need y Free Press Unlimited. Se desarrolla desde hace dos semanas en diferentes medios de comunicación y plataformas de redes sociales.

La iniciativa busca informar a la población costarricense sobre la proliferación de contenidos falsos en Internet, redes sociales y mensajes de Whatsapp, con el fin de prevenir la desinformación y evitar la manipulación de la opinión pública.

Yanancy Noguera, directora de Punto y Aparte, dijo que esta campaña es parte del proyecto que tiene dos años –y que finalizará con esta campaña el próximo 15 de diciembre–, en los que han participado estudiantes universitarios, periodistas, personas de la sociedad civil y municipalidades para desarrollar habilidades en la lucha conjunta contra la desinformación.

“El proceso de la desinformación está y estará muy presente en el proceso electoral, pero la campaña realmente alcanza muchas temáticas y noticias en general”, dijo Noguera.

“La campaña habla de la desinformación como un fenómeno que es controlado por cada persona, y que debería de haber una desconfianza natural en cualquier información, y que siempre deberíamos de verificar si la fuente es creíble o no”, añadió.

Como parte de este proyecto, la Universidad de Costa Rica (UCR) presentó el informe Democracia en riego: percepciones, amenazas y respuestas ante la desinformación, que reveló que el 81% de las personas consultadas respondieron que la desinformación es un problema que les afecta “mucho”.

Para Noguera, este fenómeno (desinformación y violencia digital) es preocupante porque está provocando autocensura. “Algunas personas desaparecen de las redes sociales, no participan y se aíslan de la información”, resaltó.

La campaña se encuentra al aire en Teletica (dos spots) y en los diarios impresos, La Teja y La Nación, y las emisoras de CRC (dos cuñas de radio). Estos medios la comparten gratuitamente. En total, 35 organizaciones están participando en la campaña.

Campaña contra la desinformación de noticias falsas. (Punto y Aparte /Cortesía)

Los personajes de la campaña – desarrollada por la agencia de publicidad Orson– son un par de perezosos que trabajan como investigadores privados. Ellos invitan a verificar contenido sospechoso que les comparten en redes sociales y mensajes de textos.

“La lucha contra la desinformación debería ser parte de una estrategia nacional, incluso, impulsada desde el Estado, para impulsar formas en que la ciudadanía sea parte”, explicó Noguera.

Los organizadores de la campaña consideran que esta iniciativa es necesaria en este proceso electoral del país.

“En esta ocasión la ciudadanía enfrentará no solo una avalancha de informaciones falsas, sino la integración de sistemas de inteligencia artificial, lo que hará que sea aún más complicado detectar la manipulación del contenido”, resaltaron las organizaciones.