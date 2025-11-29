El País

‘Activá tu modo sospechoso’: campaña en Costa Rica para combatir la desinformación en proceso electoral

Campaña “Activá tu modo sospechoso” usa a perezosos para enseñar a los ticos a verificar noticias falsas. Revela que el 81% se siente muy afectado.

EscucharEscuchar
Por Julián Navarrete Silva
Campaña contra la desinformación impulsada por Punto y Aparte
Campaña contra la desinformación impulsada por Punto y Aparte (Cortesía/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Punto y AparteDesinformaciónnoticias falsas
Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.