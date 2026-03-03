Accidente en San Sebastián dejó a casi 2.000 personas sin luz: CNFL indica hora estimada de restablecimiento

Un total de 1.846 vecinos de San Sebastián están sin electricidad debido a un accidente ocurrido la madrugada de este martes 3 de marzo. Así lo confirmó Warner Monge, jefe de mantenimiento y averías de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), quien detalló que el impacto de un vehículo pesado derribó dos postes de tendido eléctrico.

El incidente se registró pasadas las 3:00 a. m., en las cercanías de la iglesia católica de San Sebastián, antes de llegar a la rotonda, lo que obligó al cierre de al menos 100 metros de carretera. Según el reporte del Cuerpo de Bomberos, que desplazó una unidad al sitio tras recibir la alerta, el cableado quedó completamente sobre la vía.

Restablecimiento del servicio

Debido a la magnitud de los daños en el tendido primario, las cuadrillas de la CNFL estiman que las reparaciones se extenderán durante la tarde. Se prevé que el servicio eléctrico se restablezca a partir de las 7:00 p. m. de este martes.

“En este momento tenemos 1.846 clientes sin energía y tenemos un estimado de ocho horas para restablecer el servicio", explicó.

“Nosotros tenemos un promedio, pero siempre va a variar”, añadió el vocero.

CNFL da detalles sobre caída de tendido eléctrico en San Sebastián

Advertencias previas

Aunque el colapso ocurrió durante la madrugada, usuarios en redes sociales indicaron que desde la tarde del lunes se había advertido sobre la presencia de cables a una altura inadecuada. Por su parte, la CNFL confirmó que recibieron reportes sobre esta situación alrededor de las 4:30 p. m. del lunes.

“Nos avisaron de unas líneas bajas que estaban cerca de la iglesia de San Sebastián. Al inspeccionar el lugar, nos percatamos de que eran líneas de comunicaciones que estaban con poca altura. En el lugar había empresas de cables de comunicaciones reparando sus líneas, dándoles altura. Posteriormente, a las 2:30 a. m. aproximadamente, nos avisaron de que un camión se había enganchado en ese mismo lugar con líneas de comunicaciones y nos quebraron dos postes”, detalló Monge.

Recomendaciones y estado actual

Para evitar incidentes similares, la institución solicitó a la ciudadanía reportar cualquier cableado a baja altura a través de la línea 1026 o al número 800-363-7442. De la misma forma, instó a los conductores de vehículos de carga a extremar precauciones y detenerse si detectan líneas que comprometan el paso seguro.

De acuerdo con la página Waze CR, los trabajos han avanzado satisfactoriamente durante la tarde. La Policía de Tránsito mantiene un paso regulado en la zona, mientras los técnicos finalizan la instalación del nuevo tendido eléctrico tras haber quitado los postes dañados.