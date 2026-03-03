El País

Accidente en San Sebastián dejó a casi 2.000 personas sin luz: CNFL indica hora estimada de restablecimiento

Un camión derribó dos postes en San Sebastián este martes. La CNFL estima restablecer el servicio este mismo día tras reparar daños en el tendido eléctrico.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
El incidente ocurrió cerca de la iglesia católica. Foto Waze CR.
CNFL explica la caída de tendido eléctrico en San Sebastián. (cortesía/El incidente ocurrió cerca de la iglesia católica. Foto Waze CR.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CNFLSan SebastiánAccidente
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.