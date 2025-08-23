Abre Pequeño Mundo de Tibás; conozca los accesos correctos, pues dos giros están prohibidos

El nuevo Pequeño Mundo de Tibás, junto a la carretera a Santo Domingo de Heredia, ya abrió sus puertas este sábado 23 de agosto, confirmó la compañía en su cuenta de Facebook.
LEA MÁS: Ingreso desde Tibás al nuevo Pequeño Mundo será prohibido por la ruta principal
Rutas de acceso
Para quienes van en sentido Tibás-Santo Domingo, está prohibido acceder al negocio haciendo un giro a la izquierda.
También, están vedados los giros a la izquierda con dirección a Santo Domingo desde el costado este de la tienda.
La cadena compartió su propio mapa en el que especifíca cuáles son los ingresos desde Tibás o Santo Domingo de Heredia.
Tal y como informó La Nación anteriormente, los conductores provenientes de Tibás, Moravia o La Uruca deberán ingresar por el costado oeste, tomando la calle detrás del MaxiPalí. No se podrá girar a la izquierda desde la ruta 5.
Por el contrario, quienes se desplacen desde Santo Domingo sí podrán ingresar directamente al local realizando un giro a la derecha desde la ruta principal, por el costado este de la propiedad.
Para salir, los vehículos que vayan hacia Tibás, Moravia o La Uruca podrán utilizar la salida a la ruta 5, haciendo un giro a la derecha.
En cambio, quienes vayan hacia Heredia deben salir por el sector oeste, cerca del MaxiPalí, para luego incorporarse a la ruta nacional 5 desde los cuadrantes de Tibás.
El Pequeño Mundo de Tibás fue edificado en seis meses; apenas en febrero la nueva tienda estaba en estructuras básicas.
La cadena es propiedad de la empresa Alpemusa S. A., que pertenece a Joseph Joseph, presidente Liga Deportiva Alajuelense.
Inicialmente, Pequeño Mundo empezó como una tienda de artículos para el hogar, juguetes, ropa y productos variados. Sin embargo, en años recientes la oferta creció y ahora también ofrecen abarrotes, alimentos refrigerados , así como nacionales e importados, entre otros.
El local número 19, el de Tibás, es uno de los más grandes: cuenta con una superficie de 6.500 m². La tienda anunció que su horario en Tibás será de lunes a domingo de 9 a. m. a 8 p. m.