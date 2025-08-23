Abre Pequeño Mundo de Tibás; conozca los accesos correctos, pues dos giros están prohibidos

El nuevo Pequeño Mundo de Tibás, junto a la carretera a Santo Domingo de Heredia, ya abrió sus puertas este sábado 23 de agosto, confirmó la compañía en su cuenta de Facebook.

LEA MÁS: Ingreso desde Tibás al nuevo Pequeño Mundo será prohibido por la ruta principal

El Pequeño Mundo de Tibás abrió sus puertas este 23 de agosto. Este local es el número 19 de la cadena de tiendas. (José Cordero/José Cordero)

Rutas de acceso

Para quienes van en sentido Tibás-Santo Domingo, está prohibido acceder al negocio haciendo un giro a la izquierda.

También, están vedados los giros a la izquierda con dirección a Santo Domingo desde el costado este de la tienda.

La cadena compartió su propio mapa en el que especifíca cuáles son los ingresos desde Tibás o Santo Domingo de Heredia.

Mapa compartido por Pequeño Mundo de Tibas en el que se detalla por dónde ingresar y salir del local. (Pequeño Mundo/Pequeño Mundo)

Tal y como informó La Nación anteriormente, los conductores provenientes de Tibás, Moravia o La Uruca deberán ingresar por el costado oeste, tomando la calle detrás del MaxiPalí. No se podrá girar a la izquierda desde la ruta 5.

Por el contrario, quienes se desplacen desde Santo Domingo sí podrán ingresar directamente al local realizando un giro a la derecha desde la ruta principal, por el costado este de la propiedad.

Para salir, los vehículos que vayan hacia Tibás, Moravia o La Uruca podrán utilizar la salida a la ruta 5, haciendo un giro a la derecha.

En cambio, quienes vayan hacia Heredia deben salir por el sector oeste, cerca del MaxiPalí, para luego incorporarse a la ruta nacional 5 desde los cuadrantes de Tibás.

El Pequeño Mundo de Tibás fue edificado en seis meses; apenas en febrero la nueva tienda estaba en estructuras básicas.

La cadena es propiedad de la empresa Alpemusa S. A., que pertenece a Joseph Joseph, presidente Liga Deportiva Alajuelense.

Inicialmente, Pequeño Mundo empezó como una tienda de artículos para el hogar, juguetes, ropa y productos variados. Sin embargo, en años recientes la oferta creció y ahora también ofrecen abarrotes, alimentos refrigerados , así como nacionales e importados, entre otros.

El local número 19, el de Tibás, es uno de los más grandes: cuenta con una superficie de 6.500 m². La tienda anunció que su horario en Tibás será de lunes a domingo de 9 a. m. a 8 p. m.