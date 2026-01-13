El País

¿A qué hora se conocerán los resultados de las elecciones 2026 en Costa Rica?

Se divulgarán una vez que cierren las juntas receptoras de votos en el extranjero

Por Juan Fernando Lara Salas
Jóvenes de 19 partidos políticos lanzaron este fin de semana el Pacto Ético Interpartidario Sitio Mata 2026, pero buscan que el próximo 7 de noviembre, Día de la Democracia, las candidaturas presidenciales están convocadas a firmar el pacto.v
Los primeros resultados oficiales de las elecciones 2026 se darán a conocer tras el cierre de las juntas receptoras de votos dentro y fuera del país. Fotografía: (EZEQUIEL BECERRA/AFP)







Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

