¿A qué hora se conocerán los resultados de las elecciones 2026 en Costa Rica?

Los primeros resultados oficiales de las elecciones nacionales del 2026 en Costa Rica se divulgarán una vez que cierren las mesas electorales en el extranjero, informó este martes Gustavo Román, vocero del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). El objetivo es contar para ese momento con datos más robustos, indicó.

Román explicó que ese horario toma en cuenta el cierre de las juntas receptoras de votos para costarricenses en el exterior, en especial las ubicadas en Los Ángeles, California, que son las últimas en cerrar debido a la diferencia de husos horarios.

Por tal razón, los primeros resultados serían divulgados a partir de las 8:45 p. m., indicó el vocero del TSE durante el programa Café Política.

Para estos comicios, 3.731.788 costarricenses integran el padrón electoral definitivo, lo que representa un crecimiento del 4,3% en comparación con las elecciones de 2022, con 160.981 electores más. Al igual que en procesos anteriores, las mujeres son mayoría, con 1.881.567 inscritas, frente a 1.850.221 hombres.

Esta será la cuarta ocasión en que los costarricenses residentes en el extranjero podrán ejercer su voto. Sin embargo, solo podrán hacerlo para presidente y vicepresidentes, ya que los diputados representan a las provincias del país.

En total, 67.270 personas están inscritas para votar fuera de Costa Rica, de las cuales 33.690 son mujeres y 33.580 hombres, un aumento de más de 16.000 votantes respecto al 2022. El voto en el exterior se realizará de 9 a. m. a 7 p. m., según el horario local de cada país, mientras que en Costa Rica la jornada será de 6 a. m. a 6 p. m.

El Tribunal Supremo de Elecciones habilitó 49 consulados en 42 países, con 91 juntas receptoras de votos. Los países con mayor cantidad de votantes inscritos son Estados Unidos, España, Canadá, Nicaragua, Panamá y México.