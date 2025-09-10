¿A qué edad se enferman más de cáncer los costarricenses? La CCSS revela las cifras

El cáncer es una de las principales causas de atención en la CCSS.

El cáncer es una “sombrilla de enfermedades” que juntas suman uno de los principales motivos de atención en Costa Rica. Cada año, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) atiende a más de 50.000 personas.

Por esta causa que se atienden más mujeres que hombres, pero también hay muchas diferencias en las edades de los pacientes. La Nación tomó las estadísticas brindadas por la CCSS para ver el impacto de la enfermedad como un todo (más allá de los diferentes sitios anatómicos).

Estos datos comprenden entre 2020 y los primeros seis meses de 2025. Sin embargo, como el cáncer es una enfermedad cuyo tratamiento y seguimiento toma años, una misma persona puede aparecer en las estadísticas de más de uno de estos años.

El cáncer en Costa Rica

Los datos arrojan que durante el periodo estudiado la cantidad de pacientes atendidos han variado entre 51.107 en 2024 y 85.584 en 2022. En el primer semestre de este año ya se habían atendido 38.819 asegurados.

En este tiempo el 62,36% de los pacientes han sido mujeres y el 37,64% hombres. Sin embargo, esto cambia con la edad. Mientras que es más común que los hombres sean pacientes de cáncer en los primeros 25 años de vida, posteriormente la tendencia se revierte y la enfermedad se vuelve más común en las mujeres. A partir de los 70 años, las diferencias se vuelven menores y fluctúan.

Al analizar por edad hay cambios; mientras la enfermedad es muy poco común en los extremos de la edad, la atención es mayoritaria entre los 50 y los 80 años.

El comportamiento por edades está relacionado con que, a medida que se envejece es más común el deterioro celular que lleva al cáncer. Sin embargo, conforme se avanza en edad también hay menos personas en la población, por lo que es más difícil ver grandes números de octogenarios o nonagenarios recibiendo tratamiento. Por eso solo se observan 28 personas mayores de 100 años en la lista.

Sin embargo, cabe destacar que hay 919 menores de cinco años que reciben algún tipo de terapia para esta condición.

¿Cómo actúa el cáncer en el cuerpo?

Cada año, unas 10.000 personas en Costa Rica son diagnosticadas con cáncer, pero pueden pasar años con el tratamiento, por lo que es normal que haya entre 55.000 y 80.000 personas recibiendo tratamiento y atención al año. (Shutterstock/Shutterstock)

El cáncer se caracteriza por una reproducción anómala de células que van formando tumores.

En una entrevista anterior, Carlos López-Otín, catedrático de Bioquímica y Biología molecular de la Universidad de Oviedo, en España, explicó que el cáncer es un grupo de enfermedades sumamente complejo.

Un tumor surge de la acumulación de daños en el material genético, que está constituido en cada célula por más de 3.000 millones de piezas químicas llamadas nucleótidos.

López-Otín afirmó que el cáncer se inicia con una célula con una característica: el egoísmo. En el camino adquiere otras dos y se va reproduciendo: la “inmortalidad” y ser viajera.

Un solo cambio o mutación en una de estas piezas sería suficiente para que una célula normal empiece a transformarse poco a poco en una entidad egoísta, que no para de crecer y reproducirse.

Después, esa célula egoísta también tiene ínfulas de inmortalidad. Un millón de células mueren por segundo; esta muerte es necesaria para mantener al cuerpo humano con vida. “Basta que una no quiera morirse, y ya todo cambia”, apuntó López.

Por último, la célula será viajera y busca diseminarse por otros territorios del organismo para obtener los nutrientes o el oxígeno precisos para seguir creciendo. Estas células viajeras son las que finalmente causan metástasis (tumores en otras partes del cuerpo), y, precisamente, son la causa de la mayoría de las muertes por cáncer.