A Jeaustin Campos le urge resolver si Bryan Oviedo llega o no a Saprissa

¿Llegará Bryan Oviedo a Saprissa?, es una pregunta que día a día se hacen los seguidores morados, pero Jeaustin Campos, técnico saprissista, no quiere sufrir dolores de cabeza al pensar en si tendrá o no en sus filas al lateral izquierdo.

Antes de iniciar el campeonato, Juan Carlos Rojas, presidente de Saprissa, dijo que aguardan la respuesta de Oviedo y hasta agregó que no hay plazo para que el futbolista se defina.

Wálter Cortés sufrió con el juego del panameño Manuel Morán, y por su sector, el lateral izquierdo, Morán hizo el pase para el primer gol de Pérez Zeledón que derrotó 2 por 0 a Saprissa. (JOHN DURAN)

Pero una vez en la cancha y en competencia en el primer juego ante Pérez Zeledón, a Jeaustin sí se le agotó la paciencia y hasta manifestó que conversaría con Ángel Catalina, gerente deportivo del club, para conocer qué se va a hacer con el tema del posible refuerzo de Oviedo.

“Sí conversamos con Ángel sobre la posibilidad de buscar competencia en esa zona. Lo hemos estado hablando con don Ángel, creo que nosotros estábamos trabajando con lo que tiene la planilla en esa posición. Creo que aquí a mañana vamos a tener una conversación para ver el panorama en el caso de Bryan (Oviedo) o de algún otro jugador que pueda estar”, dijo Jeaustin al finalizar el choque en el Valle de El General, donde su equipo perdió y no se vio nada bien.

Tras ver el desempeño de los laterales tibaseños, es clarísimo que Saprissa debe fortalecer los carriles; Pérez Zeledón abría la cancha para ingresar por los costados y antes de lesionarse, Axel Amador fue un enorme problema para Gerald Taylor, mientras que por la izquierda el panameño Manuel Morán hizo fiesta con Wálter Cortés.

“Gerald Taylor hace su labor, pero hay que trabajarlo un poco más, está chico y hay que trabajarle algunos conceptos”, opinó Campos, mientras que por la izquierda la solución parece ser Bryan Oviedo, pero si no llega, Jeaustin deberá mover sus fichas para resolver el problema.

Wálter Cortés y Ryan Bolaños son los llamados a jugar como laterales izquierdos, pero no han convencido. Wálter fue silbado en Pérez Zeledón y Ryan en el torneo anterior tampoco convenció.

“Tenemos a Ricardo Blanco y cuando vuelva puede jugar por la lateral derecha, Youstin Salas también puede jugar por ahí y Pablo Airboine puede ser contención”, manifestó el entrenador saprissista, quien en su mente ya empieza a jugar su propio ajedrez, porque con Blanco de vuelta, lo puede emplear por la derecha o en la izquierda, donde Ricardo ya ha jugado, por eso en el futuro no sería extraño ver a Youstin Salas como lateral derecho y a Ricardo Blanco por la izquierda.

¿Llega Bryan Oviedo a Saprissa?, de momento es un tema que ni la misma dirigencia josefina sabe si se dará o no. La pregunta se le hizo a Ángel Catalina y no respondió, mientras que hace una semana Juan Carlos Rojas expresó: “No tenemos plazo, no sabría, ni podría decirle en qué va a terminar esa negociación”.