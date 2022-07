Jeaustin Campos: ‘Algunas decisiones de mediocampo hacia arriba no me gustaron’

Jeaustin Campos, técnico de Saprissa, aseguró que su equipo debe corregir de inmediato y espera que eso se presente el domingo en la segunda fecha también de visita ante Grecia.

Campos tiene claro que el campeonato es corto y casi no da margen para recuperar los puntos que se dejan en el camino.

“Esperamos que el domingo podamos revertir en lo futbolístico y sumar los tres puntos, es un torneo corto y no podemos quedarnos ahí”, manifestó el entrenador de los morados.

Jeaustin Campos aceptó que Pérez Zeledón les ganó bien y cree que su equipo va a mejorar. Consideró que la ausencia de Javon y Paradela les pudo afectar porque "habíamos trabajado con ellos". (JOHN DURAN)

¿Cómo analiza esta derrota?

Fue un juego donde no anduvimos finos y algunas decisiones de mediocampo hacia arriba no me gustaron. Con una mejor toma de decisiones hubiésemos sufrido mucho menos.

¿Qué le hizo falta a su equipo?

Yo no soy de excusas, si doy razones, tendríamos esas excusas. Independiente de la cuestión futbolística o táctica, creo que al inicio trabajamos bien la pelota, pero no tuvimos esa contundencia y profundidad que hicimos en la mini pretemporada y te queda una imagen que se podía y no se dio.

¿Pérez Zeledón fue superior?

Hay que darle mérito al rival que ganó los segundos balones, mostró mucha entrega y lucha y eso es digno de resaltar de Pérez Zeledón. Intentamos por todo los medios buscar acciones ofensivas y no se dieron.

¿Cuánto le afectó la ausencia de Javon East y Luis Paradela?

De repente trabajamos la semana con algunos jugadores y al final por imprevistos, pese a que teníamos todos los requisitos en línea y al final nos sorprendimos. Fue un imprevisto, Saprissa hizo los trámites que tenían que hacer y al final no pudieron jugar. Trabajamos muchísimo con ellos (Javon y Paradela) y aún así nos gustó mucho el trabajo de Álvaro Zamora, pero sí teníamos una idea sobre algunos perfiles y al final no se dio, pero todos están capacitados para jugar, por eso están aquí para cumplir esa función.

¿Qué opina de que algunos jugadores como Wálter Cortés ya empiezan a silbarles? ¿Saprissa no estuvo bien por los costados?

Por supuesto que faltaron 5 o 6 jugadores y eso hace la planilla más competitiva. Gerald Taylor hace su labor, pero hay que trabajarlo un poco más, está chico y hay que trabajarle algunos conceptos. Tenemos a Ricardo Balnco y cuando vuelva puede jugar por la lateral derecha, Justin Salas también puede jugar por ahí y Pablo Airborne puede ser contención. Hablamos con Ángel (Catalina) de que debemos buscar competencia en esa zonas laterales.