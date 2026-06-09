389 escuelas y colegios arrancaron el curso lectivo sin proyectos para corregir órdenes sanitarias, alerta Defensoría al MEP

La Defensoría de los Habitantes advirtió que 389 centros educativos iniciaron el curso lectivo 2026 con órdenes sanitarias vigentes y sin proyectos asignados para atenderlas.

El curso lectivo 2026 inició con 389 centros educativos que mantienen órdenes sanitarias vigentes y que ni siquiera cuentan con un proyecto asignado para ser reparados o remodelados, según un informe técnico remitido por la Defensoría de los Habitantes al Ministerio de Educación Pública (MEP).

La entidad advirtió que la situación constituye una amenaza para el derecho a la educación en condiciones dignas y seguras, además de evidenciar problemas estructurales en el modelo de gestión de la infraestructura educativa del país.

De acuerdo con el informe, el MEP acumula actualmente 871 advertencias sanitarias en centros educativos de todo el país. De ellas, 101 se encuentran catalogadas en “categoría roja”, lo que implica un riesgo inminente de cierre total por poner en peligro la vida de estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa. La mayoría de estos casos se concentra en la provincia de Limón.

El informe señala que 101 escuelas y colegios se encuentran en categoría roja, con riesgo inminente de cierre por problemas que comprometen la seguridad de la comunidad educativa. (Defensoría de los Habitantes/Cortesía)

El 24 de febrero, durante el acto de inauguración del ciclo lectivo 2026 en la Escuela Buenaventura Corrales (Edificio Metálico), el ministro de Educación, Leonardo Sánchez, detalló que, en el caso de las advertencias “rojas”, el MEP ha recurrido al alquiler de locales o espacios habilitados para garantizar la continuidad del servicio educativo.

“El hecho de que haya una orden sanitaria no significa necesariamente que las lecciones deban suspenderse. El 90% de las órdenes no corresponden a daños estructurales graves que impidan el acceso", explicó Sánchez.

De hecho, en esa ocación el ministro señaló que la totalidad de estos casos ya contaban con un proyecto asociado, ya sea en etapa de diseño, adquisición de terreno o ejecución de obra. No obstante, no indicó cuántos locales fueron alquilados, ni si la medida cubre a todos los centros educativos con cierres parciales o completos.

Leonardo Sánchez, jerarca del MEP, explica la medida implementada para enfrentar las órdenes sanitarias rojas en centros educativos.

“Este año empezamos con el tema de la inversión en mantenimiento para evitar que se den nuevas órdenes sanitarias”, concluyó el jerarca, quien anteriormente confirmó que para el 2026 el presupuesto de Educación destinado a infraestructura educativa será de ₡35.550 millones, monto que se espera invertir en construcción, mantenimiento, compra de terrenos y mobiliario.

Informe de la Defensoría

La Defensoría sostiene que el problema no responde únicamente a limitaciones presupuestarias o de planificación, sino a un modelo de gobernanza que delega en las juntas de educación y juntas administrativas la responsabilidad de ejecutar proyectos de infraestructura, pese a que estas están integradas por personas voluntarias sin formación especializada en construcción o contratación pública.

Según el informe, este esquema ha provocado que miles de millones de colones permanezcan inmovilizados en cuentas bancarias mientras persisten centros educativos con obras inconclusas que se remontan a proyectos iniciados desde 2013 y 2015.

La defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, afirmó que el modelo actual se encuentra agotado y requiere una reingeniería que traslade la responsabilidad de la infraestructura escolar al propio Ministerio de Educación Pública, mediante la Dirección de Infraestructura Educativa (DIEE).

La Defensoría cuestionó el modelo de infraestructura del MEP y pidió trasladar al Estado la responsabilidad de ejecutar las obras en centros educativos. (Defensoría de los Habitantes/Cortesía)

Las causas de la crisis

El análisis identifica cuatro problemas estructurales que explican el deterioro de la infraestructura educativa.

Responsabilidad injusta: Se le exige a miembros de las Juntas dominar leyes complejas de contratación pública y conocimientos de ingeniería que superan por mucho sus capacidades técnicas ordinarias.

Se le exige a miembros de las Juntas dominar leyes complejas de contratación pública y conocimientos de ingeniería que superan por mucho sus capacidades técnicas ordinarias. Fondos ociosos y burocracia: El simple hecho de enviar dinero a Caja Única a nombre de las Juntas no se traduce en escuelas construidas. Al no haber capacidad de gestión local, los fondos se quedan congelados debido a vacíos legales y trabas administrativas.

El simple hecho de enviar dinero a Caja Única a nombre de las Juntas no se traduce en escuelas construidas. Al no haber capacidad de gestión local, los fondos se quedan congelados debido a vacíos legales y trabas administrativas. Falta de un mapa real de necesidades: El MEP no cuenta con un diagnóstico integral y actualizado en tiempo real sobre el estado físico de todas las escuelas del país, actuando solo cuando estalla una emergencia.

El MEP no cuenta con un diagnóstico integral y actualizado en tiempo real sobre el estado físico de todas las escuelas del país, actuando solo cuando estalla una emergencia. Aumento de la desigualdad: Las escuelas de zonas rurales o con menor desarrollo social sufren mucho más, ya que sus Juntas locales tienen menos herramientas técnicas para defender y ejecutar los proyectos, ensanchando la brecha educativa.

Según la Defensoría, miles de millones de colones permanecen sin ejecutarse mientras persisten centros educativos con necesidades urgentes de reparación y remodelación. (Defensoría de los Habitantes/Cortesía)

Recomendaciones

Ante este panorama, la institución recomendó al MEP elaborar una programación decenal de infraestructura para el periodo 2026-2035, que establezca qué centros educativos serán intervenidos, cuánto costarán las obras, cuáles serán sus fuentes de financiamiento y los plazos previstos para su ejecución.

Asimismo, planteó devolver al Estado la responsabilidad integral sobre la construcción y mantenimiento de escuelas y colegios, de forma que las juntas de educación mantengan un papel de vigilancia y control social, pero no la ejecución de proyectos constructivos.