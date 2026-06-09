El País

389 escuelas y colegios arrancaron el curso lectivo sin proyectos para corregir órdenes sanitarias, alerta Defensoría al MEP

Ente defensor señaló que 101 centros educativos enfrentan riesgo de cierre y cuestionó el modelo con el que el MEP asume la ejecución de obras de infraestructura

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Por Cristian Mora
Defensoría señala escuelas deterioradas
La Defensoría de los Habitantes advirtió que 389 centros educativos iniciaron el curso lectivo 2026 con órdenes sanitarias vigentes y sin proyectos asignados para atenderlas. (Defensoría de los Habitantes/Cortesía)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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