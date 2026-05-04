El País

30 estudiantes y tres docentes afectados por posible químico de fumigación en colegio de Guápiles

La Cruz Roja atiende a alumnos del Liceo de San Antonio, en La Roxana de Guápiles, con síntomas de intoxicación tras posible exposición a químicos de fumigación. Esto dice el MEP.

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Por Yucsiany Salazar
Cruz Roja atiende a estudiantes y docentes afectados por olor a químico.
Cruz Roja atiende a estudiantes y docentes afectados por olor a químico. (Reiner Montero/Reiner Montero)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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