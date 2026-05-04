30 estudiantes y tres docentes afectados por posible químico de fumigación en colegio de Guápiles

Cruz Roja atiende a estudiantes y docentes afectados por olor a químico.

Al menos 30 estudiantes y tres docentes del Liceo de San Antonio, ubicado en La Roxana de Guápiles, resultaron afectados este lunes tras una presunta exposición a un químico de fumigación.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, los menores presentan síntomas que incluyen dificultad respiratoria, dolor de cabeza y comezón.

“Múltiples recursos se encuentran en el lugar brindando valoración y atención a los pacientes, así como coordinando las acciones necesarias para controlar la situación”, indicó la Cruz Roja.

Por su parte, el Ministerio de Educación Pública (MEP) confirmó que se percibió un fuerte olor a químico en los alrededores del centro educativo, el cual colinda con una piñera y una yuquera.

“La piñera niega haber realizado fumigación sin previo aviso”, indicó el MEP.

Cruz Roja atiende a estudiantes y docentes afectados por olor a químico. (Reiner Montero/Reiner Montero)

La institución educativa aclaró que, habitualmente, la empresa coordina las fumigaciones con antelación para evitar que los menores se encuentren en zonas de riesgo; sin embargo, en esta ocasión, la compañía rechazó haber ejecutado labores de fumigación.

Como parte de los protocolos de emergencia, al menos 415 estudiantes permanecieron resguardados en el gimnasio del colegio y las lecciones se suspendieron por el resto de la tarde.

“En coordinación con la dirección del centro educativo, se procedió con la valoración de los pacientes, la emisión de recomendaciones y el retiro de los estudiantes hacia sus hogares como medida preventiva”, precisó la Cruz Roja.

Todas las personas atendidas se encuentran en condición estable y no requirieron traslado.