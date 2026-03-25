4.462 funcionarios se unieron a huelga en la CCSS: 15 cirugías electivas fueron suspendidas

Más de 2.400 trabajadores permanecen en una huelga en la que reclaman mejores condiciones salariales.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) informó que 4.462 funcionarios participan en la huelga en la que trabajadores reclaman mejoras en condiciones salariales. La manifestación generó una mayor afectación en el Hospital Nacional de Niños (HNN), centro médico en el que se suspendieron 15 de las 16 cirugías electivas que estaban programadas para este 25 de marzo.

En este centro médico se encuentran habilitadas tres salas quirúrgicas: dos destinadas a la atención de emergencias y una para cirugía electiva.

El hospital San Juan de Dios registra la mayor cantidad de funcionarios en huelga, con 197 trabajadores, seguido por el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, con 170, según el Reporte de Funcionarios en Huelga.

A ellos se unieron trabajadores de otras áreas de salud en diversos puntos del país que se han sumado a la convocatoria de la Unión Sindical de la CCSS (Undeca), el Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas (Siprocimeca) y el Sindicato de Trabajadores de Farmacia (Sintaf).

Mediante un comunicado de prensa, la doctora Karla Solano Durán, directora de la Red de Servicios de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, comentó que en los establecimientos de salud “se está reforzando la atención de sus servicios para mantener la normalidad, además de priorizar la atención de emergencias”.

Agregó que con la activación de planes de contingencia y protocolos se busca minimizar el impacto de esta huelga.

“No más precariedad”

Martha Rodríguez, representante de Undeca, comentó que la CCSS mantiene a sus trabajadores precarizados laboralmente.

“Estamos diciéndole a la Caja que no a más precariedad, no más decisiones contrarias al ordenamiento jurídico y que el gobierno pague lo que debe y que la Caja le pague a sus trabajadores”, afirmó la dirigente sindical.