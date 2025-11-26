22 organismos electorales de América advierten campaña sistemática contra el TSE de Costa Rica

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) recibió un pronunciamiento de apoyo por parte de 22 organismos electorales de América, reunidos en la XVII Conferencia de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE). El grupo expresó una preocupación regional por la campaña de desinformación y los ataques políticos dirigidos contra la autoridad electoral costarricense.

El gobierno de Rodrigo Chaves ha criticado en reiteradas ocasiones al TSE. La ofensiva se intensificó después de que el Tribunal solicitara al Congreso levantar la inmunidad al mandatario para estudiar denuncias sobre pregunta beligerancia política.

El documento, remitido por Tasheena Obando Smith, del Centro de Asesoría y Promoción Electoral del IIDH, fue suscrito durante la conferencia realizada el 5 y 6 de noviembre.

Los organismos firmantes son:

Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay Comisión Electoral de Antigua y Barbuda Cámara Nacional Electoral de Argentina Tribunal Calificador de Elecciones de Chile Consejo Nacional Electoral de Colombia Sección Quinta del Consejo de Estado de Colombia Consejo Nacional Electoral de Ecuador Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador Tribunal Supremo Electoral de El Salvador Tribunal Supremo Electoral de Guatemala Consejo Nacional Electoral de Honduras Instituto Nacional Electoral de México Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México Tribunal Electoral de Panamá Jurado Nacional de Elecciones de Perú Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico Oficina del Contralor Electoral de Puerto Rico Junta Central Electoral de República Dominicana Tribunal Superior Electoral de República Dominicana Comisión Electoral de Santa Lucía Corte Electoral de Uruguay

Los firmantes advierten que Costa Rica enfrenta un “contexto inédito”, marcado por una campaña sistemática que busca deslegitimar la confianza en el TSE así como las elecciones nacionales de cara a febrero del 2026.

Reconocen, además, la trayectoria histórica del organismo y de sus jueces y juezas electorales de Costa Rica. El TSE agradeció formalmente las manifestaciones de apoyo.