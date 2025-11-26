El País

22 organismos electorales de América advierten campaña sistemática contra el TSE de Costa Rica

Entidades electorales calificaron la situación de ‘inédita para los procesos electorales costarricenses’

Por Sebastián Sánchez
Tribunal Supremo de Elecciones, fachada
TSE es respaldado por organismos electorales internacionales. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

